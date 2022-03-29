З якими труднощами стикаються українські біженки в ЄС

Близько 95 відсотків українських біженців, які виїхали до ЄС, рятуючись від війни - жінки та діти. Пошук житла, роботи, шкіл і дитячих садків для дітей, мовний бар’єр, постійний психологічний тиск і стрес, - це ті виклики, які щодня доводиться долати більшості українок, які опинилися за кордоном. Про це повідомила представниця варшавського відділення неурядової організації "Національний демократичний інститут" Дарина Онишко під час онлайн-дискусії "Як захистити українських жінок у ЄС?", яка пройшла у вівторок, 7 червня, за ініціативою аналітичної платформи Visegrad Insight.

Майже 60 відсотків українок, які виїхали до ЄС, - жительки міст, оскільки переважно міста найбільше потерпають від бомбардувань та артилерійських атак російської армії, каже Онишко. "Це жінки з вищою освітою, вони мотивовані і хочуть працювати, проте їм складно знайти роботу у своїй сфері, бо їхні дипломи і спеціалізація потребують підтвердження у ЄС. Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідну ухвалювати рішення на високому рівні", - вважає експертка.

Щоб ефективно вирішувати проблеми, з якими стикаються українські жінки за кордоном, з ними треба говорити і дати їм можливість розповісти про свої потреби, які змінюються, вважає колишня речниця Європейського агентства з охорони зовнішних кордонів ЄС (FRONTEX) Ева Монкур, яка взяла участь в дискусії. На її думку, найбільшою проблемою нині є відкриття ринку праці ЄС для українок. Експертка переконана, що ці питання можна вирішити за допомогою існуючих в ЄС програм, а не запускати нові, "на що піде багато часу".

Проблема з доступом до абортів у Польщі

За словами експертів, серед українок, які отримали тимчасових захист в країнах ЄС, рятуючись від війни, є і жертви зґвалтувань. "Дуже важливо, щоб ці жінки отримали доступ до належних медичних послуг, особливо у сфері репродуктивного здоров'я, а також до психологічної реабілітації", - наголошує Дарина Онишко.

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Серед українок, які нині опинилися у Польщі, є жінки, яким потрібне переривання вагітності, але вони потрапляють у складну ситуацію через суворе польське законодавство, яке фактично забороняє аборти. У Польщі можливе переривання вагітності, що настала внаслідок кримінального діяння, але для цього необхідно пройти тривалу і психологічно виснажливу процедуру та отримати згоду прокурора. На запитання DW, де і яким чином у такій ситуації українські жінки можуть знайти допомогу, очільниця європейської програми польської неурядової організації "Інститут громадських справ" Малгоржата Копка-П'ятек відповіла: "Єдине рішення у цій ситуації робити те, що роблять і польські жінки - звертатися в організацію Abortion Without Borders".

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Ця організація була створена у 2019 році і, як зазначається на її сайті, вона "надає інформацію, підтримку та фінансування жінкам у Польщі, яким необхідний аборт". Abortion Without Borders об’єднує шість подібних ініціатив у багатьох країнах, які допомагають польським жінкам реалізувати їхнє право на аборт. За словами Малгоржати Копки-П’ятек, українки також отримують там допомогу і підтримку.

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