 Німецькі школи приймають дітей-біженців з України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.03.2022

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Європа

Німецькі школи приймають дітей-біженців з України

Школи у Німеччині хочуть дати українським дітям шанс здобути освіту та не втратити майбутнє. При цьому навчальним закладам доводиться враховувати наслідки двох років пандемії.

Зошит школяра

Школярі, які були змушені залишити Україну, зможуть навчатися в німецьких освітніх закладів

На центральний вокзал Берліна або Кельна щодня прибувають неповнолітні біженці з України. Волонтери зустрічають дітей на платформі: вони мовчазні, зачасту стискають у руках м'яку іграшку. За оцінками, діти шкільного віку становлять половину українських біженців, які прибувають до Німеччини. Ще кілька днів тому вони відвідували школу у себе вдома, але їхнє життя жорстоко змінилося, і вони були змушені залишити батьківщину.

Тепер про найбеззахисніших жертв війни мають намір подбати німецькі федеральні землі, комуни та школи. Це спроба забезпечити дітям перспективу. Влада земель визначила, що наплив дітей-біженців набагато більший, ніж очікувалося, заявив у бесіді з DW голова профспілки вчителів "Освіта та виховання" (VBE) Удо Бекман (Udo Beckmann). Тепер влада шукає школи, які мають можливість прийняти цих дітей. А ще - вчителів, які спеціалізуються на німецькій як іноземній чи другій мові, додає Бекман.

Сім'я біженців з України. Діти отримали від громади міста Бад Дюбен рюкзаки, підручники, книжки та ігри

Сім'я біженців з України. Діти отримали від громади міста Бад Дюбен рюкзаки, підручники, книжки та ігри

Однак пандемія COVID-19, яка триває понад два роки, підвела німецьку систему освіти до меж структурної стійкості, а у деяких випадках і вивела за них. Багато вчителів настільки втомилися, що не в змозі витримати додаткове навантаження.    

Безпрецедентна кількість вчителів на лікарняному

Ще до пандемії німецькі школи скаржилися на нестачу вчителів. Ситуація погіршилася з появою вірусу та додатковий пропуск робочих днів через хворобу. Наразі йдеться про подвійний виклик: прийняти біженців-школярів до навчальних закладів, у яких водночас спостерігається нестача персоналу, пояснює голова VDE.

А у профспілці німецьких вчителів (Deutsche Lehrerverband, DL) попереджають про безпрецедентний рівень захворюваності. "За нашими оцінками, близько 10 відсотків вчителів не можуть відвідувати заняття, насамперед - через хворобу. Не завжди йдеться про ковід. Є й інші причини відсутності на роботі, але зазвичай на них припадає менше половини випадків", - розповів DW голова DL Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger).

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Психологічна допомога школярам

Ймовірно, попереду у шкіл інший, ще складніший виклик. Багато дітей-біженців отримали психологічні травми, тепер їм потрібна інтенсивна психологічна терапія. "Позаду у них - втеча (від війни. - Ред.), яка тривала довгі години і дні. Ймовірно, їм довелося попрощатися з татами. Можливо, вони на власні очі бачили рідний будинок, який потрапив під бомбардування", - говорить у розмові з DW представниця профспілки працівників освіти та науки GEW Аня Бензінґер-Штольце (Anja Bensinger-Stolze).

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Батько прощається з сім'єю на вокзалі у Львові, 14 березня 2022 року

Такий досвід може травмувати дітей та підлітків. "Тому їм необхідна підтримка - або шкільного психолога, або вчителів, які пройшли відповідну підготовку", - зазначає Бензінґер-Штольце.

Днями влада Німеччини ухвалила рішення про створення оперативної групи з координації та центральний контактний майданчик для всіх сторін. Біженців-школярів необхідно без бюрократичної тяганини приймати до навчальних закладів. Міністерка освіти і науки ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер (Bettina Stark-Watzinger) запропонувала дозволити біженцям-учителям з України працювати в школах та дитячих садках, щоб дещо скоротити нестачу персоналу. "Необхідне швидке рішення", - наголосила міністерка.

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Вчителі на пенсії поспішають на допомогу?

Проте наразі ніхто не може оцінити, скільки серед біженців є вчителів і чи дозволяє їхня кваліфікація працевлаштуватися в Німеччині. Голова DL Майдінґер налаштований скептично: "Це крапля у морі, а не ключ до вирішення". Більшої допомоги експерт очікує від "значної кількості вчителів, які вийшли на пенсію, які досі відмовлялися повернутися на роботу, але у світлі гуманітарної катастрофи готові передумати".

Майдінґер вважає питання турботи про дітей-біженців "національним викликом", який неможливо подолати без допомоги федеральної влади. "Ми в DL очікуємо, що всім федеральним землям будуть надані відповідні додаткові кошти для найму вчителів, а також для додаткових заходів", - пояснив він.

Крім того, ФРН може скористатися досвідом, здобутим під час напливу сирійських біженців у 2015-2016 роках. Для них у багатьох німецьких регіонах були організовані уроки німецької мови і так звані вітальні заняття, на яких можна було дізнатися основні факти про Німеччину. Цю структуру "можна знову швидко привести в дію", переконаний Удо Бекман. Наприклад, влада Берліна планує 50 "вітальних занять" для підлітків від 16 років, змушених тікати від війни в Україні.

Але багато питань залишаються без відповідей. Скільки біженців-дітей прибуде до країни? Десятки тисяч? Сотні тисяч? Чи справдяться надії українських сімей на швидке повернення на батьківщину? Чи Німеччині потрібно готуватися до того, що в країні вони перебуватимуть тривалий час чи навіть постійно?

Міністерствло внутрішніх справ ФРН запустило сайт з інформацією про варіанти житла, дозвіл на роботу, право на проживання, а також про можливості відвідувати школи або університети.

Солідарність з Україною в суспільстві

Проте, готовність допомогти з боку громадянського суспільства не викликає сумнівів. "У мене склалося враження, що в суспільстві - велика солідарність. Багато людей виходять на вулиці з прапорами проти війни. А багато хто допомагає конкретними діями", - наголосила Ганна Бензінгер-Штольце.

Колишній президент ФРН Йоахім Гаук (Joachim Gauck) заявив під час напливу біженців у 2015 році: "Наше серце широке, проте наші можливості не безмежні". На тлі навантаження на систему освіти республіки ці слова є актуальними й сьогодні.

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