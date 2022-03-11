 Літера ″Ц″: урок для першого класу в умовах воєнного стану | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2022

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Україна

Літера "Ц": урок для першого класу в умовах воєнного стану

У більшості областей України, де це можливо, відновилося шкільне навчання. Втім, учителів та учнів за час війни розкидало по всій Європі. Про дистанційний урок столичних першокласників - в репортажі DW.

Вчителька Марина Липницька проводить онлайн-урок для першокласників

Вчителька Марина Липницька проводить онлайн-урок для першокласників

"Сонечко заглядає у віконечко і гладить ваші щічки", - зранку п'ятниці, 11 березня, Марина Липницька розпочинає урок у першокласників  з невеликої руханки просто зі своєї кімнати у гуртожитку одного з львівських університетів. Марина - вчителька початкових класів у столичній школі №106, однак уже два тижні як покинула столицю, отримавши тимчасовий прихисток у Львові.

"Я встаю дуже рано, навчання починається о 8:30. Того ранку я прокинулась від вибухів. Чоловік каже: то щось на будівництві. Але дуже швидко зрозуміли: почалась війна", - пригадує вона.

Вперше зв'язатися з батьками і керівництвом школи вдалося лише через тиждень. І ось уже другий день поспіль Марина намагається зібрати своїх "першачків" і поновити навчання хоча б дистанційно. Сьогодні - читання. До зум-конференції підключається дев'ять учнів - менше половини класу.

Учителька Марія Липницька проводить онлайн-урок

Учителька Марія Липницька проводить онлайн-урок за допомогою позиченого ноутбука

Навчання без кордонів

"Діти, сьогодні ми вивчаємо літеру Ц",- каже вчителька. Втім вивчення алфавіту - радше умовність програми. Більшість малечі вже досить вільно читає, вишиковуючись у онлайн-чергу за текстами про цукор, суниці та зайців у хустинці.

Трохи незграбно перемикаючись між камерою та трансляцією підручників на позиченому ноутбуці, Марина роздає першокласникам завдання. Ті бешкетують у чаті конференції, заповнюючи його смайликами та літерою "ц".

"Взагалі-то за попередні два роки коронавірусу та постійних карантинів ми вже досить чітко напрацювали всі ці процеси з дистанційкою. Розминка, мабуть, була, свого роду", - пояснює викладачка.

Дистанція між учнями та вчителькою тепер дійсно вражає. Малеча переповідає географію своїх подорожей, а я поки розпитую їх про книжки, взяті в дорогу. Коля з батьками у Туреччині - інтер'єр готельного "олл-інклюзіву" майже не лишає сумнівів - він взяв з собою "Щоденник слабака" Джеффа Кіні. Марійка - в Румунії, Вікуся - в Угорщині, в неї "Веселі пригоди Мицика і Кицика". За вікном Сашка видно вкриті смереками схили. Він у Сваляві, прихопив "Лісову школу" Всеволода Нестайка та три книжки Туве Янссон про мумі-тролів - вибір, якому нині я і сам заздрю.

Першокласниця Марійка зі своєю мамою Тетяною Осипенко, братом та бабусею на шляху з України до Румунії

Першокласниця Марійка зі своєю мамою Тетяною Осипенко, братом та бабусею на шляху з України до Румунії

У Києві лишився Тимофій. "А мені тут нормально" - перериває він оповідки однокласників про тягощі евакуації та страхи за рідний дім і схоплюється показувати домашню бібліотеку.

"Я вчу дітей в першу чергу самостійно думати і не ховати ці думки. Кожен говорить все, що думає, ми дискутуємо, але неправих майже ніколи немає", - пояснює Марина.

Між безпекою і нормальністю

Взагалі-то в неї свого роду фальстарт - офіційно міністерство освіти рекомендувало відновити навчальний процес з 14 березня. В різній формі з понеділка запрацювали школи у 13 з 24 областей України. "Пріоритетом для всіх нас є забезпечення максимально можливої безпеки кожної дитини, кожного працівника системи освіти", - наголошується у листі міністерства до освітян.

З початку війни внаслідок бойових дій пошкоджено 320 шкіл, а 59 - повністю зруйновано, зазначається на спеціальному сайті МОН "Education in Emergency" ("Освіта в надзвичайній ситуації"). Тому українські вчителі відтепер мають змогу працювати дистанційно з будь-якої країни, наголошує освітній омбудсмен Сергій Горбачов. До роботи допустили навіть тих, кого з листопада відстороняли за небажання вакцинуватися проти COVID-19. 

Міністерство продовжує домовлятися з різноманітними навчальними та мультимедійними платформами, щоб організувати навчальний процес. Ба, навіть вчені-полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" зголосилися наступного тижня вести уроки для дітей онлайн.

Після уроку вчителька Марина Липницька плете маскувальні сітки для української армії

Після уроку вчителька Марина Липницька плете маскувальні сітки для української армії

"Ми порадились і з колегами, і з батьками і вирішили запустити уроки, не чекаючи вказівок міністерства. Головне - дати змогу дітям виплеснути ті емоції, які накопичилися за ці тижні війни. Потім - повернути хоч якесь відчуття нормальності, повернути їх до спілкування з однокласниками, а вже потім до навчання. Звісно, якщо у вчителя є спокійні умови і інтернет", - пояснює Марина вже після уроку, спускаючись до підвалу гуртожитку, щоб плести маскувальні сітки для армії.

В гостях - не назавжди

За вихідні що минули, спускатися до підвалу доводиться дедалі частіше - сирена повітряної тривоги лунає вже по кілька разів на день. Набагато рідше ніж у Києві. Утім, з понеділка львівські школи поновлюють роботу - лише дистанційно та для учнів, починаючи з п'ятого класу.

Марина о 10-й ранку знову підключається до своїх першоклашок, продовжує воювати з налаштуванням відеоконференції на чужому комп'ютері. На математиці вивчають дециметри - міряти ними відстань до учнів нині можна дуже і дуже довго.

Марійка з іншими українськими дітьми на уроці в школі у Бухаресті

Марійка з іншими українськими дітьми на уроці в школі у Бухаресті

На цьому уроці нема Марійки - тієї, що з родиною поїхала до Бухареста. Зранку вона пішла на перший урок в місцеву школу, розповідає її мама, Тетяна Осипенко. Роботодавець Тетяни, міжнародна компанія, з початком війни перевела 300 співробітників до Румунії, а вже місцевий навчальний заклад виступив з ініціативою прийняти українських дітей. Чоловік Тетяни лишився в теробороні Києва.

"Не в усіх українських вчителів є можливість дистанційно проводити уроки, - пояснює вона, - Наприклад, вчителька мого старшого - він вчиться у четвертому - переїхала з Києва глибше в село, в неї там інтернету для відеоуроків немає", - розповідає жінка.

Марійка з братом та іншими дітьми українських співробітників міжнародної компанії, де працює її мама, біля своєї нової школи в Бухаресті

Марійка з братом та іншими дітьми українських співробітників міжнародної компанії, де працює її мама, біля своєї нової школи в Бухаресті

Загалом до румунської школи з компанії Тетяни Осипенко пішло 17 дітей - їх обіцяють розпорошити по англомовних класах. В нагоді стало й те, що в київській 106-й школі англійську теж вивчають з перших днів.

"Я, звісно, усвідомлюю, як нам неймовірно пощастило з усім цим. У Києві ми навіть до сховища не встигли набігатися, навіть в нашій компанії діти бачили набагато страшніші речі, а що з тими, хто лишився? Школа важлива, але я постійно пояснюю дітям - це не назавжди, ми обов'язково повернемось", - говорить Осипенко.

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Докладно

Вчителька Марина Липницька проводить онлайн-урок для першокласників

Літера "Ц": урок для першого класу в умовах воєнного стану

Про дистанційний урок у столичних першокласників - в репортажі DW.  

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