Зеленський звернувся до німців: Не давайте окупантам жодного євро

Президент України Володимир Зеленський звернувся по відеозв'язку до мешканців Німеччини. Відеозвернення транслювалося на музичному мітингу солідарності з Україною "Звуки світу" (Sound of Peace, Klang des Friedens), який проходив біля Бранденбурзьких воріт у Берліні у неділю, 20 березня.

До війни Київ називали "новим Берліном", звернувся до мітингувальників Зеленський. "Зараз ми не можемо зібратися так, як ви зібралися сьогодні. Ми не можемо жити так, як живете ви" - на українців летять ракети, бомби, проти них працюють артилерія, літаки та гелікоптери, на яких російські солдати вже зараз пишуть "На Берлін", зауважив український президент. "Бо вони хочуть піти далі, набагато далі України. Вони хочуть прийти і до вас", - наголосив Зеленський.

Він закликав німців сприяти тому, щоб Україна "нарешті стала частиною Європейського Союзу", а також знову зажадав припинити торговельні відносини з Росією. "Без торгівлі з вами, без ваших підприємств та банків у Росії більше не буде грошей на цю війну, - сказав Зеленський. - Будь ласка, не підтримуйте російську військову машину. Жодного євро окупантам, закрийте для них усі свої порти, не постачайте товари, відмовтеся від російських енергоресурсів, чиніть тиск, щоб Росія вивела свої війська з України". Німці мають діяти задля досягнення миру, наголосив український лідер.

На концерті зібрали 12 мільйонів євро на підтримку українців

За початковими даними поліції, мітинг "Звуки світу" біля Бранденбурзьких воріт відвідали понад 15 тисяч людей. Остаточні цифри можуть бути ще вищими. До 23:00, за словами організаторів, вдалося зібрати близько 12 мільйонів євро пожертвувань на підтримку постраждалих від війни в Україні.

Організатори анонсували захід як "наймасштабніший у Європі музичний мітинг" проти війни. На концерті виступили десятки артистів.

Серед учасників була Наталія Кличко, дружина мера Києва Віталія Кличка, яка проживає у Німеччині. "Важливо бачити, як багато людей тут збираються. Важливо бачити, що весь світ виступає на підтримку України", - зазначила вона.

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