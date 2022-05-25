Аборти у країнах ЄС: від лібералізації до безлічі бар'єрів

Від Ірландії до Іспанії у країнах ЄС полегшують законодавство про аборти. Для забезпечення доступу до безпечної медичної допомоги багато країн скасовують попередні правила, які такий доступ ускладнювали або були незаконними. "По всій Європі простежується чітка тенденція на користь легалізації абортів, спрямована на усунення юридичних та політичних бар'єрів", - коментує старша регіональна директорка Центру репродуктивних прав у Європі Леа Хоктор.

Та попри це аборт у ЄС доступний не кожній жінці. Так, на Мальті аборти цілком незаконні, а в Польщі діє майже повна заборона. До того ж, за словами регіональної директорки європейської мережі Міжнародної федерації планованого батьківства Керолайн Хіксон, із 52 європейських країн, перевірених мережею у 2021 році, усі, крім п'ятьох, вимагають непотрібні з медичної точки зору процедури, такі як обов'язкові періоди очікування.

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Хіксон описує різні тенденції, наприклад, у деяких країнах було скасовано давню заборону на аборт. Проте у деяких країнах, зокрема, у Центральній та Східній Європі, за її словами, "регрес прав жінок і особливо їхніх репродуктивних прав відбувається одночасно з регресом верховенства права та демократії".

Іспанія: доступ до абортів розширять

Днями Рада міністрів Іспанії схвалила проєкт закону, який скасовує вимогу для 16- та 17-річних отримувати згоду батьків на переривання вагітності. У разі ухвалення новий законопроєкт також скасує триденний "період на роздуми" перед абортом. Він також міститиме положення щодо відновлення здоров'я, наприклад, надання відпустки після аборту. Вперше у Європі закон також запроваджуватиме менструальну відпустку для жінок із сильними симптомами менструації.

Хоктор каже, що цей законопроєкт "показує тенденцію у цьому регіоні щодо справжнього покращення та приведення до вимог сучасності законодавства про аборти. "Ми дуже сподіваємося, що законодавчий орган Іспанії схвалить цей закон", - додає представниця Центру репродуктивних прав у Європі.

При цьому лікарі, які відмовляються проводити процедуру переривання вагітності, зможуть внести свої дані до спеціального реєстру. За словами Хіксон, така можливість для лікарів існує й у багатьох інших європейських країнах.

Хоч дехто і вважає вік у 16 чи 17 років занадто молодим, Хіксон наголошує, що "молоді жінки повинні мати можливість отримати доступ до конфіденційної медичної допомоги, коли вони її потребують", і аргументує це можливими складними сімейними обставинами.

Вона пояснює появу нового законопроєкту зростанням активності жінок та політикою соціалістів та альянсу лівих партій, які зараз перебувають при владі в Іспанії. Доступ до абортів "дуже залежить від ширших політичних процесів у кожній окремо взятій країні", зазначає вона.

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Польща: майже повна заборона

Залежність законів щодо абортів від політичної ситуації видно на прикладі Польщі. На відміну від тих європейських країн, які протягом останніх десятиліть розширили доступ до абортів, Конституційний трибунал Польщі, який і сам став предметом занепокоєння Єврокомісії, у січні 2021 року ухвалив рішення, що запровадило майже повну заборону на штучне переривання вагітності.

Тепер аборт у Польщі дозволено лише у випадках, коли вагітність загрожує життю чи здоров'ю вагітної або у випадках зґвалтування чи кровозмішання.

Це рішення викликало масові протести, і понад тисяча жінок оскаржили його в Європейському суді з прав людини. Комісар Ради Європи з прав людини та дев'ять провідних правозахисних організацій подали заяву від імені цих жінок. "Усупереч загальним тенденціям у Європі Польща є єдиною країною-членом ЄС, яка за останні десятиліття вилучила зі свого законодавства підстави для легальних абортів", - констатує Леа Хоктор.

Експертки висловлюють стурбованість тим, що заборона поширюється також на українських біженок у Польщі, деякі з яких пережили сексуальне насильство.

Коли жінки або дівчата-біженки перетинають кордон ЄС з Польщею, Словаччиною чи Угорщиною, "вони потрапляють у найбільш обмежувальні юрисдикції у Європі стосовно законів, що регулюють аборти", - зазначає Хоктор.

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Угорщина: змішані бар'єри

Хоча в Угорщині аборти є законними, закон все ще передбачає багато обмежень з точки зору встановлення обов'язкового періоду очікування, суворих вимог до консультацій та низки інших бар'єрів, включаючи і те, що допомога при абортах не покривається державним медичним страхуванням або іншими виплатами, розповідає Леа Хоктор.

Керолайн Хіксон характеризує Угорщину як одну з багатьох європейських країн, чия політика щодо абортів "накладає багато змішаних бар'єрів, що на практиці значно ускладнює доступ до процедури". В Угорщині обмеження на аборт також тісно пов'язані із політикою прем'єра-правого популіста Віктора Орбана, додає Хіксон.

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Ірландія: референдум як дзеркало реформ

Ірландія переглянула свої закони щодо абортів після внесення поправки до Конституції 1983 року, яка ґрунтувалася на католицьких підходах, що забороняли аборти. На референдумі 2018 року громадяни переважною більшістю проголосували за скасування заборони. "Це було справжнє визнання ірландським народом та ірландською державою необхідності ставитися до абортів як до необхідної медичної допомоги", - коментує Леа Хоктор і додає, що "хоча зміни в Ірландії були феноменальними та неймовірно важливими, у законодавстві все ще зберігається низка бар'єрів". Експертка вважає, що ситуацію міг би покращити перегляд деяких положень, який триває зараз у цій країні.

Говорячи про ситуацію у Європі в цілому, зокрема, враховуючи актуальні дебати щодо обмежень абортів у Сполучених Штатах, представниця Міжнародної федерації планованого батьківства підсумовує: "Ми повинні визнати, що прогрес досить крихкий, і розслаблятися нам рано".