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Іран: після смерті Ебрагіма Раїсі репресії тривають

Шабнам фон Гайн
24 травня 2024 р.

Президент Ебрагім Раїсі відігравав центральну роль у придушенні населення в Ірані. Залякування тривають навіть після його смерті.

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Іранські жінки без хіджабів, квітень 2024 року
Іранські жінки без хіджабів, квітень 2024 рокуФото: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

"Він загинув під час служби своїй країні як мученик", - сказав релігійний і політичний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, вшановуючи пам'ять покійного президента Ебрагіма Раїсі. Він загинув в авіакатастрофі за рік до закінчення його першого президентського терміну - разом з міністром закордонних справ Хусейном Аміром-Абдуллахіаном і шістьма іншими особами.

Державні ЗМІ опублікували фотографії та відео з похорону Раїсі, щоб показати, наскільки популярним був президент. За повідомленнями державного телебачення, мільйони людей прийшли на похорон Ебрагіма Раїсі в столиці Ірану Тегерані.

Процесія під час похорону Раїсі у Тегерані
Процесія під час похорону Раїсі у ТегераніФото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

"У країні, де немає справжніх урн для вільних виборів, ви змушені шукати легітимності в натовпах людей біля трун", - коментує у соцмережі X іранський журналіст Мохаммад Джавад Акбарін, який живе у вигнанні в Парижі. Він зазначає, що право збиратися на вулицях не гарантується всім громадянам країни.

"Будь-яка акція протесту, що ставить під загрозу безпеку країни і зачіпає емоції населення у скорботі, буде покарана", - попередили в іранських органах юстиції одразу після підтвердження смерті президента.

Справа журналістки Маніже Моазен показує, що це означає. "Через мою реакцію на смерть Ебрагіма Раїсі судові органи відкрили проти мене справу", - написала вона в X.

У листопаді 2023 року Моазен вже потрапляла за ґрати через свою журналістську діяльність. Після смерті Ебрагіма Раїсі вона перепостила твіт, в якому йшлося про роль Раїсі в масових стратах політичних в'язнів у 1980-х роках.

Ебрагім Раїсі
Ебрагім РаїсіФото: Iranian Presidency/AFP

"Раїсі ніколи не шкодував про свої вчинки", - каже іранська письменниця та активістка Шаді Амін в інтерв'ю DW. Вона живе в Німеччині та бореться за права ЛГБТК та меншин в Ірані. "Понад 40 років Раїсі завжди відігравав важливу роль у реалізації політики Ісламської Республіки, особливо в репресіях проти цивільного населення", - каже Амін.

Раїсі на службі ідеологічної системи гноблення

До того, як стати президентом, 63-річний Раїсі все своє професійне життя присвятив роботі у судовій системі. Одразу після революції 1979 року він, на той час молодий священнослужитель, піднявся кар'єрними сходами у правовій системі новоствореної Ісламської Республіки і у 1980-х роках зробив блискучу кар'єру. Тоді він був членом так званого "Комітету смерті", який відповідав за страту тисяч політичних в'язнів.

Він продовжив кар'єру судді і у 2019 році релігійний лідер країни призначив його на посаду голови судової влади Ірану. В інтерв'ю після перемоги на президентських виборах 2021 року Раїсі захищав свої дії на посаді представника судової влади. "Якщо суддя або прокурор захищав безпеку народу, його слід за це похвалити", - сказав він журналістам, виправдовуючи масові вбивства в 1980-х роках.

Фото молодого Раїсі
Фото молодого РаїсіФото: donya-e-eqtesad.com/

На посаді президента Ірану Раїсі відіграв вирішальну роль у кривавому придушенні протестів, які неодноразово спалахували по всій країні, востаннє - після смерті Джини Махси Аміні у вересні 2022 року. "Він виступав за впровадження жінконенависницьких законів, таких як обов'язкове носіння хіджабу для жінок та їхнє пригнічення, - підкреслює Шаді Амін. - Раїсі був важливою фігурою для політичної системи Ірану і для цілей цієї системи".

Водночас вона додає, що в Ісламській Республіці Іран релігійний лідер має вирішальне слово, диктує і визначає практично все. "У цій системі за останні роки було виховано достатньо таких людей, як Раїсі, які готові використовувати жорсткість і жорстокість проти цивільного населення. Мені прикро через співчуття, висловлені політиками західних країн, Європейського Союзу та міжнародних організацій такому масовому вбивці, як він. Це велике розчарування для іранських жінок і цивільного населення", - зазначає Амін.

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