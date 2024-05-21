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Смерть Раїсі: Литва нагадує про роль Ірану у війні в Україні

Дмитро Шварц
21 травня 2024 р.

Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс не вважає правильним висловлювати співчуття у зв'язку з загибеллю президента Ірану Ібрагіма Раїсі, зокрема через роль того у війні РФ проти України.

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Мешканці Тегерану оплакують жертв аварії гелікоптера, 20 травня 2024 року
В Ірані після загибелі Раїсі оголосили 5-денний траурФото: Sha Dati/Xinhua/IMAGO

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вважає правильним висловлювати співчуття у зв'язку з загибеллю президента Ірану Ібрагіма Раїсі, зокрема через роль того у війні Росії проти України.

"Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні", - написав Ландсбергіс 20 травня у соціальній мережі X.

Співчуття через загибель Раїсі висловили голова Європейської ради Шарль Мішель, верховний представник Європейського Союзу з безпекової та закордонної політики Жозеп Боррель, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

В Ірані оплакують Раїсі та готують вибори нового президента

Раїсі розбився на гелікоптері 19 травня разом із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдуллахіаном.

В Ірані оголосили п'ятиденну національну жалобу. 20 травня десятки тисяч іранців зібралися оплакувати Раїсі в Тегерані. У вівторок, 21 травня, десятки тисяч прийшли на похоронну процесію в місті Тебріз, куди президент прямував вертольотом, пише AFP.

Дострокові вибори президента Ірану відбудуться 28 червня. Як повідомиляє іранська державна агенція IRNA, реєстрація кандидатів запланована на 30 травня - 3 червня, а передвиборна кампанія - на 12-27 червня.

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