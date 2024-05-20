Офіційно: президент і глава МЗС Ірану загинули у авіатрощі

В Ірані знайдені мертвими президент Раїсі та інші пасажири гелікоптера, який розбився у гірському районі країни. Після його смерті обов'язки переходять до віцепрезидента Мохбера.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни Хусейн Амір-Абдуллахіан та інші пасажири президентського гелікоптера після багатогодинних пошуків були знайдені мертвими на місці аварії в понеділок, 20 травня, повідомляють іранські державні ЗМІ.

На борту також знаходилися губернатор іранської провінції Східного Азербайджану Малек Рахматі, генерал Сейєд Махді Мусаві, представник верховного лідера та імам п'ятничної молитви Тебріза, командир підрозділу охорони президента та деякі інші охоронці й члени екіпажу, передає IRNA. Усього у гелікоптері перебувало дев'ять осіб.

Повноваження президента переходять до Мохаммеда Мохбера

Згідно з регламентом, після смерті Раїсі президентські повноваження на себе перебирає віцепрезидент країни Мохаммед Мохбер. Нові вибори мають бути проведені протягом 50 днів.

Згідно з конституцією Ірану, незважаючи на титул президента, Раїсі був лише другим номером у владній структурі країни, оскільки функції глави держави виконує верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який і має вирішальне слово в усіх стратегічних питаннях, вказує агенція dpa. Він також є головнокомандувачем збройних сил Ірану. Експерти називали Раїсі можливим наступником Хаменеї, якому у квітні виповнилося 85 років.

Уряд Ірану випустив офіційну заяву після смерті президента

Уряд Ірану у своїй офіційній заяві у понеділок зазначив, що президент Ірану, який, "пожертвував собою заради народу". Також іранський Кабмін запевнив, що після смерті Раїсі працюватиме "без найменших збоїв".

"За допомогою Всевишнього Аллаха та за підтримки великодушного народу жодної шкоди в джихадистському управлінні країною не буде", - йдеться у заяві уряду.

Нагадаємо, що Раїсі та Амір-Абдуллахіан поверталися з зустрічі з президентом сусіднього Азербайджану Ільхамом Алієвим у неділю вдень, коли їхній гелікоптер зник з радарів над північним заходом Ірану.

Іранці допомагали урочисто відкрити спільно збудовану дамбу в Азербайджані. Потім кортеж повернувся до Ірану на трьох гелікоптерах. Два вертольоти прибули благополучно. З'явилися припущення, що причиною катастрофи була погана погода, технічна несправність гелікоптера чи диверсія. Іранські офіційні особи досі не назвали причину катастрофи.

Раїсі - тісний союзник Путіна

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував кривавим придушенням антиурядових протестів і провадив жорсткий непоступливий курс на ядерних переговорах зі світовими державами, нагадує Reuters.

Крім того, від початку війни Росії проти України влада Ірану підтримує відкрито проросійський курс, а з осені 2022 року російські війська стали регулярно застосовувати проти України іранські дрони типу Shahed 136/131.

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Так само на початку квітня 2024 року іранські військові завдали масивного комбінованого удару по цілях в Ізраїлі, обстрілявши цю близькосхідну країну дронами, крилатими й балістичними ракетами.

Нині в Ірані експлуатуються літаки й гелікоптери, випущенні багато десятиліть тому, адже через дію західних санкцій країна не може придбати новіші зразки. Багато літаків і гелікоптерів, котрі досі експлуатуються в Ірані були випущені ще до Ісламської революції 1979 року, коли країна підтримувала тісні відносини зі Сполученими Штатами, нагадує dpa.