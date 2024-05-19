Європейські супутники допоможуть з пошуками Раїсі

Європейська супутникова система картографування має допомогти в пошуках гелікоптера з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, переконані в Брюсселі. Тим часом допомогу Тегерану готові надати Ер-Ріяд і Анкара.

Європейська Комісія активує супутникову систему картографування для допомоги в пошуках після аварії гелікоптера президента Ірану Ебрагіма Раїсі, після того, як Іран звернувся до неї з проханням про допомогу. Про це повідомив у неділю, 19 травня, єврокомісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич у соцмережі X.

Він зокрема написав, що Служба Європейської Комісії з управління в надзвичайних ситуаціях Copernicus активує свою "картографічну службу швидкого реагування у зв'язку з аварією гелікоптера". Ця служба надає надає картографічні продукти на основі супутникових знімків, уточнює Reuters.

Ер-Ріяд пропонує Тегерану будь-яку допомогу в пошуках

Водночас державні ЗМІ Саудівської Аравії поширили цього ж дня заяву, згідно з якою Ер-Ріяд готовий надати Тегерану всю необхідну допомогу для пошуку повітряного судна з іранським президентом.

Досі відносини Ер-Ріяду й Тегерану позначалися постійним суперництвом за домінування в регіоні Перської затоки, підживлене в тому числі й ісламськими релігійними суперечками між мусульманами-суннітами, покровитем яких вважає себе Ер-Ріяд, і мусульманами-шиїтами, найпотужнішою силою яких є Іран.

Туреччина теж готова допомогти з пошуками

Так само у міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що Анкара вжила заходів для надання всілякої підтримки пошуково-рятувальним операціям іранських служб.

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"Ми сподіваємося, що іранські офіційні особи, включно з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі і міністром закордонних справ Хоссейном Амірабдоллахіяном, перебувають у безпеці і здорові", - йдеться в заяві турецького міністерства, яку цитує Reuters.

Аятола Алі Хаменеї закликав іранців не хвилюватися

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звернувся до іранців з закликом "не хвилюватися" за країну після того, як державні ЗМІ повідомили, що гелікоптер з президентом Ебрагімом Раїсі зазнав аварії.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї Фото: Iranian Supreme Leader's Office/ZUMA/IMAGO

"Іранський народ не повинен хвилюватися, жодних збоїв у роботі країни не буде", - запевнив Хаменеї у своїй промові, яку транслювало держтелебачення, цитує AFP.

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Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося, що гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав "жорсткої посадки" в іранській провінції Східний Азербайджан, що неподалік від кордону з Азербайджаном. Рятувальникам досі не вдалося знайти як саме судно, так і членів екіпажу та пасажирів. На борту, крім Раїсі, був також і керівник МЗС Ірану.