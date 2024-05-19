Вертоліт президента Ірану Раїсі зазнав "жорсткої посадки"

Вертоліт з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі здійснив "жорстку посадку" неподалік від кордону з Азербайджаном. Про стан екіпажу й пасажирів нічого не відомо. Триває пошуково-рятувальна операція.

Вертоліт з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі на борту зазнав у неділю, 19 травня "жорсткої посадки" в провінції Східний Азербайджан, що неподалік від кордону з Азербайджаном. Як повідомляють іранські державні ЗМІ, повертався з Азербайджану, де раніше того ж дня проводив зустріч з тамтешнім президентом Ільхамом Алієвим.

Разом з Раїсі на борту, за даними ЗМІ, перебували також міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян і керівник п'ятничної молитви в Тебрізі аятолла Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

"Ми досі сподіваємося, але інформація, що надходить з місця аварії, викликає велике занепокоєння", - наводить слова неназваного іранського чиновника агентство Reuters. Він додав, що через інцидент життя президента і міністра закордонних справ країни "під загрозою".

Як стверджують іранські ЗМІ, в колоні президента було три гвинтокрили, два з яких благополучно приземлилися. Раніше близьке до іранської влади інфомрагентство Tasnim повідомило, що з одним з чиновників, які перебували на борту гелікоптера Раїсі, вдалося встановити зв'язок.

Згодом керівник МВС країни Ахмад Вахіді офіційно підтвердив інцидент з президентським гелікоптером. За його словами, рятувальники досі не дісталися до місця аварії через украй несприятливі погодні умови. Повідомляється, що до пошуково-рятувальних робіт залучено 40 бригад рятувальників, передає dpa. За даними державного інформагентства IRNA, у тому регіоні, де стався інцидент, панує дуже густий туман.

Раїсі - прихильник жорсткого курсу щодо Заходу й тісний союзник Путіна

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував кривавим придушенням антиурядових протестів і провадив жорсткий непоступливий курс на ядерних переговорах зі світовими державами, нагадує Reuters.

Крім того, від початку війни Росії проти України влада Ірану підтримує відкрито проросійський курс, а з осені 2022 року російські війська стали регулярно застосовувати проти України іранські дрони типу Shahed 136/131.

Читайте також: Друзі Москви: Північна Корея та Іран - новий антизахідний альянс?

Так само на початку квітня 2024 року іранські військові завдали масивного комбінованого удару по цілях в Ізраїлі, обстрілявши цю близькосхідну країну дронами, крилатими й балістичними ракетами.

Авіаційний флот Ірану - украй застарілий і довго не модернізувався

Нині в Ірані експлуатуються літаки й гелікоптери, випущенні багато десятиліть тому, адже через дію західних санкцій країна не може придбати новіші зразки. Багато літаків і гелікоптерів, котрі досі експлуатуються в Ірані були випущені ще до Ісламської революції 1979 року, коли країна підтримувала тісні відносини зі Сполученими Штатами, нагадує dpa.

Читайте також: Західні санкції проти Росії та Ірану: наскільки вони ефективні