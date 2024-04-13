Іран запустив кілька сотень дронів і ракет у бік Ізраїлю

Здійснено кілька хвиль запусків, ідеться про кілька сотень запущених Іраном у бік Ізраїлю безпілотників та ракет.

Іран запустив дрони у бік Ізраїлю, повідомила ввечері суботи, 13 квітня, Армія оборони Ізраїлю у своєму Telegram-каналі. "Армія оборони перебуває у стані підвищеної готовності та постійно стежить за оперативною обстановкою. Сили повітряної оборони перебувають у стані підвищеної готовності", - йдеться у повідомленні. Армія Ізраїлю також закликала співвітчизників дотримуватися вказівок командування тилу країни.

Згодом ізраїльський новинний портал Ynet повідомив про наступні дві хвилі запусків безпілотників і ракет з Ірану. Згідно з повідомленням, у бік Ізраїлю вже запущено кілька сотень безпілотників і ракет. Також повідомляється, що хусити з Ємену також атакували Ізраїль безпілотниками.

Американський телеканал ABC повідомляє, що американські силові структури вважають, що по Ізраїлю випущено від 400 до 500 безпілотників і ракет.

Оглядачі передбачають, що безпілотники можуть долетіти до Ізраїлю о 1-й ночі за центральноєвропейським часом.

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Близькосхідні країни закрили свій повітряний простір

Єгипет, Йорданія та Ліван закрили свій повітряний простір на тлі атаки Ірану на Ізраїль. Ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон також тимчасово закрито.

За даними Reuters, Йорданія готова збивати іранські безпілотники та інші запущені Тегераном літальні апарати, які порушують її повітряний простір.

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Ізраїль почав перехоплювати дрони, що летять з боку Ірану в небі над Йорданією та Сирією. Ізраїльський мовник Channel 12 з посиланням на джерела повідомляє, що дрони перехоплюються також американською та британською авіацією. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Тегеран має намір помститися за удар по консульству

Нагадаємо, 1 квітня авіація Ізраїлю завдала удару по консульству Ірану в Дамаску. Внаслідок обстрілу загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), у тому числі командири спецпідрозділу "Аль-Кудс". Після цього духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що "сіоністський режим буде покараний".

Військовий радник Хаменеї 7 квітня пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю "більше не в безпеці". Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до будь-якої відповіді.