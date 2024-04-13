Авіакомпанії ЄС припиняють польоти над Іраном та Ізраїлем

Авіакомпанії ЄС на фоні зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем вирішили призупинити польоти над цими державами.

Нідерландська авіакомпанія KLM більше не виконуватиме польоти над Ізраїлем та Іраном, про що у суботу, 13 квітня, повідомило нідерландське агентство ANP з посиланням на речника компанії.

Як йдеться у заяві KLM, цей крок є запобіжним заходом з огляду на зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем. Втім, компанія продовжить польоти до Тель-Авіва, який розташований на узбережжі Середземного моря.

Напередодні авіакомпанія Austrian Airlines призупинила до 18 квітня рейси між Віднем і столицею Ірану Тегераном на тлі очікуваної ескалації війни на Близькому Сході. Австрійська компанія у суботу також повідомила, що вона скоригує маршрути інших своїх міжнародних рейсів, що пролягають через повітряний простір Ірану.

"Безпека наших пасажирів та членів екіпажу є нашим найвищим пріоритетом", - зазначили в компанії.

Раніше про припинення польотів до Тегерану оголосила німецька Lufthansa. Lufthansa та її дочірня компанія Austrian Airlines - єдині західні авіакомпанії, що виконували міжнародні рейси до Тегерану. Більшість рейсів до Ірану здійснюються компаніями з Туреччини та Близького Сходу.

Напередодні міністерство закордонних справ Австрії слідом за зовнішньополітичним відомством Німеччини закликало своїх громадян залишити Іран. З аналогічними рекомендаціями виступили і уряди інших країн. Австралійська авіакомпанія Qantas заявила про те, що скоригує маршрут свого рейсу з Перту до Лондона, щоб уникнути прольоту через іранський повітряний простір.

Нове загострення ситуації на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході знову різко загострилася після того, як 1 квітня, ймовірно, Ізраїль завдав удару по будівлі іранського консульства в столиці Сирії Дамаску, в результаті якого загинули 16 людей, у тому числі два генерали іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

З того часу керівництво Ірану вже неодноразово погрожувало "покарати сіоністський режим" в Ізраїлі. Президент США Джо Байден закликав Іран відмовитися від атаки на Ізраїль, водночас Тегеран, за повідомленням ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнав американські сили у регіоні.

Увечері 12 квітня з території Лівану було випущено по Ізраїлю не менше 40 ракет, всі вони були перехоплені ізраїльськими ППО. Відповідальність за ракетні пуски взяв на себе проіранський рух "Хезболла".

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Білий дім: Загроза удару Ірану реальна

Білий дім заявив, що загроза атаки Ірану по Ізраїлю залишається реальною, але відмовився підтвердити, що напад неминуче відбудеться найближчим часом. Представник Білого дому Джон Кірбі не сказав, чи мають намір США брати активну участь у перехопленні випущених по Ізраїлю ракет. "Я можу лише сказати, що ми дуже, дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається", - заявив він.

За словами Кірбі, Вашингтон подбає про те, щоб у "ізраїльтян було те, що їм потрібно, і вони могли б захистити себе". Білий дім також подбає про те, щоб американські сили в регіоні були "по-справжньому підготовлені", додав він.

За даними американської газети The Wall Street Journal (WSJ), Ізраїль очікує прямої атаки Ірану у найближчі дві доби.