МЗС Німеччини закликало співгромадян залишити Іран

Міністерство закордонних справ ФРН у п'ятницю, 12 квітня, закликало громадян Німеччини залишити Іран і утриматися від поїздок до цієї країни через високий ризик ескалації в регіоні. "Не можна виключати, що ескалація може також торкнутися повітряних, наземних і морських транспортних шляхів з відповідними можливими обмеженнями на в'їзд і виїзд з Ірану", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Президент США Джо Байден на брифінгу у Вашингтоні 12 квітня назвав напад Ірану на Ізраїль "неминучим" та заявив, що він відбудеться "скоріше раніше, ніж пізніше". Водночас Байден дав зрозуміти, що його адміністрація підтримує Ізраїль. "Ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху", - заявив він.

Напередодні німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що продовжує призупинення польотів у Тегеран до 18 квітня. "Авіакомпанія також більше не використовує повітряний простір Ірану", - цитує представника Lufthansa агентство AFP. Літаки компанії не літають в Тегеран з 6 квітня. Приклад Lufthansa наслідувала австрійська авіакомпанія Austrian Airlines, пояснивши призупинення рейсів до столиці Ірану до 18 квітня "поточною ситуацією на Близькому Сході".

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ЗМІ: Атаку Ірану очікується у найближчі 24-48 годин

За даними американської газети The Wall Street Journal (WSJ), Ізраїльочікує прямої атаки Ірану у найближчі 24-48 годин. Припускається, що нападу зазнає південь або північ країни. Водночас джерела інформаційного ресурсу Axios зазначають, що іранська атака буде обмеженою, аби не допустити ескалації ситуації в регіоні.

1 квітня авіація Ізраїлю завдала удару по консульству Ірану в Дамаску. Загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зокрема один з вищих командирів Мохаммад Реза Захеді та старший командир КВІР Мохаммед Хаді Хаджі Рахімі. Після цього духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що "сіоністський режим буде покараний".

7 квітня військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю "більше не у безпеці". Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до будь-якої відповіді. "Хто б не завдав чи не планував завдати нам шкоди, ми завдамо шкоди їм", - попередив він.

Атаку по дипустанові, яка вважається суверенною територією країни, в Ізраїлі раніше пояснили тим, що, за даними їхньої розвідки, будівля була не консульством, а "військовою будівлею сил "Кудс", замаскованою під цивільну". Сили "Кудс" - це розвідувальна гілка іранського КВІР.

Одразу після удару США запевнили Тегеран у тому, що не були причетними до цього удару. США також попередили Іран утриматися від використання ізраїльського удару у Дамаску як "привід для нападу на американський особовий склад і об'єкти" у відповідь на повідомлення з боку Ірану, в якому той поклав відповідальність за атаку на США.

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