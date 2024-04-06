CNN: США і Ізраїль готуються до масштабної атаки Ірану

За даними CNN, Вашингтон очікує, що Іран завдасть удару по американських або ізраїльських об'єктах на Близькому Сході. США вважають, що це буде удар у відповідь на атаку Ізраїля на посольство Ірану в Дамаску.

США і Ізраїль активно готуються до "значної" атаки з боку Ірану, яка може статися вже протягом наступного тижня й може бути спрямована проти ізраїльських або американських об'єктів у регіоні, пише CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому. За даними видання, Іран готує атаку у відповідь на удар Ізраїлю по Дамаску, під час якого були вбиті іранські командири.

Високопосадовці США вважають, що напад з боку Ірану "неминучий", і цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги, каже джерело видання. Водночас, станом на 5 квітня уряди обох країн не знали, коли і як Іран планує здійснити цей напад. На тлі цього США І Ізраїль працюють на випередження, оскільки передбачають, що атака Ірану може бути здіснена у різні способи, а під загрозою нападу - і американські, і ізраїльські об'єкти та особовий склад.

Як пише CNN, загроза нападу Ірану була головною темою телефонної розмови президента Джо Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 4 квітня.

Найгірший сценарій

Одним з найгірших сценаріїв у Білому домі вважають, за даними видання, прямий удар Ірану по Ізраїлю, оскільки це спричинить швидку ескалацію і без того неспокійної ситуації на Близькому Сході. "Такий удар може призвести до того, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом переросте в ширший регіональний конфлікт, чого Байден давно намагається уникнути", - пише CNN.

Іран обіцяв помсту

Іран пообіцяв помститися після ізраїльського авіаудару по його посольству в Сирії, внаслідок якого загинули щонайменше семеро офіційних осіб. За повідомленням міністерства закордонних справ Ірану, серед загиблих були Мохаммад Реза Захеді, один з вищих командирів Корпусу вартових Ісламської революції, і старший командир КВІР Мохаммед Хаді Хаджі Рахімі.

В Ізраїлі пояснили атаку по дипустанові, яка вважається суверенною територією країни тим, що, за даними їхньої розвідки, будівля була не консульством, а "військовою будівлею сил "Кудс", замаскованою під цивільну". Сили "Кудс" - це розвідувальна гілка іранського КВІР.

Одразу після удару США запевнили Тегеран у тому, що не були причетними до цього удару. "Сполучені Штати не були причетні до удару, і ми не знали про нього заздалегідь", - заявив речник Ради національної безпеки в інтерв'ю CNN на початку цього тижня.

США також попередили Іран утриматися від використання ізраїльського удару у Дамаску як "привід для нападу на американський особовий склад і об'єкти" у відповідь на повідомлення з боку Ірану, в якому той поклав відповідальність за атаку на США.

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