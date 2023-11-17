Війна Ізраїлю проти ХАМАСу. Якою є роль Сирії?

Ізраїль завдає ударів по сирійських аеропортах, бойовики у Сирії обстрілюють Голанські висоти. Реакція офіційного Дамаска на війну в Секторі Гази виражається різкою риторикою, але стриманими діями.

Днями суд у Парижі видав міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада. Його вважають винним у хімічних атаках із використанням газу "зарин", скоєних урядовими військами влітку 2013 року, під час громадянської війни в Сирії. Лише у Східній Гуті поблизу Дамаска жертвами застосування хімзброї стали понад тисячу людей.

А кількома днями раніше, 12 листопада, Асад виступив на спеціальному саміті в Саудівській Аравії, в якому взяли участь члени Ліги арабських держав (ЛАД) та всесвітньої Організації ісламської співпраці. Учасники зустрічі заявили, що Ізраїль порушує міжнародне гуманітарне право та вчиняє воєнні злочини проти мирного населення Сектора Гази. Сирійський диктатор розкритикував угоду про нормалізацію відносин між близькосхідними країнами та Ізраїлем.

"Виступ Асада на зустрічі в Ер-Ріяді може отримати приз за найкриводушнішу заяву у світі", - сказала DW Селін Кассем, сирійська активістка, яка працює у вашингтонській організації Syrian Emergency Taskforce. Вона, як і багато хто, покладає на диктатора відповідальність за жорстокі злочини під час громадянської війни на її батьківщині: мільйони переміщених, тисячі жертв тортур та близько пів мільйона загиблих.

Саміт арабських країн в Ер-Ріяді закликав до припинення вогню та блокади Сектора Гази Фото: Saudi Press Agency/dpa/picture alliance

"Мені було неприємно бачити, як воєнний злочинець розмірковує про ці трагічні речі", - додає Ібрагім Зейдан, журналіст та активіт, який мешкає в Ідлібі (район на півночі Сирії, контрольований сирійською опозицією. - Ред.). "Під час його виступу я пригадав, як проти сирійців застосовували хімічну зброю, як діти та мирні жителі не могли дихати - і не отримали жодної медичної допомоги, оскільки усі лікарні у Хан-Шайхуні, на півдні Ідліба, того дня розбомбили", - зазначає він.

Кассем нагадала, що це стосувалося не тільки сирійців. Сили Асада бомбардували й палестинців, які раніше шукали прихистку у Сирії - країні, яка колись захищала ідею створення палестинської держави.

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Непрості сирійсько-палестинські відносини

Відносини Сирії з палестинцями та рухом ХАМАС, визнаним терористичним у США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу, мають тривалу та непросту історію.

Ще у часи правління батька Башара Асада, Хафеза, до Сирії з Ізраїлю перебралися близько мільйона палестинців. І хоча Сирія не надавала їм громадянство, вони осіли там як на новій батьківщині.

При цьому уряд у Дамаску мав складні відносини з рухом ХАМАС, що походить від міжнародної ісламістської організації "Брати-мусульмани". Вона, як відомо, вважає, що політику визначає релігія, займається благодійністю та громадською діяльністю, але при цьому має озброєне крило. У 1982 році "Брати-мусульмани" організували повстання у центральному сирійському місті Хама, яке влада жорстко придушила. За різними оцінками, тоді загинули від 10 до 30 тисяч людей.

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Це не завадило сирійському уряду і далі пишатися підтримкою справи палестинців. Сирія протягом багатьох років приймала у себе одного з лідерів ХАМАСу Халеда Машааля і використовувала це угруповання для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Однак у 2012 році, коли мирна сирійська революція переросла у громадянську війну, відносини між Дамаском та ХАМАСом зіпсувалися - ХАМАС не став на бік Асада, а колишній лідер угруповання Машааль перебрався до Катару, де мешкає дотепер.

"Сирійська Газа" у Дамаску

Під час громадянської війни у Сирії, нагадує сирійська активістка Кассем, урядові війська цілеспрямовано переслідували палестинців у районі Ярмук, який перетворився з табору для біженців на район, де переважає палестинське населення. Після того, як антиурядові повстанці взяли під контроль Ярмук, сили Асада взяли в облогу його, не дозволяючи доставляти туди продовольство, електроенергію, медикаменти та інші вантажі. Через це багато хто називав його тоді "сирійською Газою".

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Наприкінці минулого року, після того, як Асад був запрошений назад до Ліги арабських держав після десятирічної перерви, ХАМАС і сирійський режим також помирилися. ЛАД призупинила членство Сирії через громадянську війну, але у 2022 році не побачила іншого виходу, окрім як знову безпосередньо взаємодіяти з урядом Асада, щоб зберегти стабільність у регіоні.

Палестинські біженці в таборі Ярмук Фото: UNRWA via AP/picture alliance

Тим не менш, існує безліч ознак того, що ХАМАС і Асад не довіряють одне одному, написав у своїй доповіді Самуель Рамані, молодший науковий співробітник британського аналітичного центру з питань безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Різка риторика та стримані дії

Після закінчення саміту в Ер-Ріяді країни-учасниці оприлюднили спільну заяву, в якій вимагали припинення вогню та ізраїльської блокади Сектора Гази, щоб забезпечити доставку електроенергії, води, продовольства, медикаментів та інших товарів. Вони також закликали Міжнародний кримінальний суд розслідувати "воєнні злочини та злочини проти людяності, які вчиняє Ізраїль" на палестинських територіях.

Сирійський уряд також підписав цю резолюцію. Однак, крім цього, воно не відіграє особливої ролі у поточному конфлікті. "Реакція сирійського режиму на війну в Газі характеризується різкою риторикою, але стриманими діями, оскільки він не хоче брати на себе політичні ризики та ризики в галузі безпеки через ХАМАС", - пояснює Рамані.

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За його словами, досі Сирія обмежує військові дії проти Ізраїлю спорадичними транскордонними обстрілами та ракетними ударами по окупованих Голанських висотах. Але це триває уже кілька років.

Ізраїльські військові, своєю чергою, обстрілюють ракетами сирійські аеропорти в Дамаску та Алеппо, виводячи їх з ладу - нібито для того, щоб запобігти прибуттям бойовиків або зброї з Ірану. Проте Ізраїль не намагається знищити сирійські чи російські військові об'єкти.

Сирійський уряд "дуже слабкий"

В інтерв'ю сайту Syria Direct професор Європейського університетського інституту та експерт із Сирії Джозеф Дахер зазначив, що сирійський уряд насправді є "дуже слабким і пасивним гравцем", який не має значної власної військової сили.

Хоча сам Дамаск навряд чи вдасться до будь-яких активних дій проти Ізраїлю, це можуть зробити різні воєнізовані формування, що діють усередині Сирії та підтримуються Іраном.

Однак зараз, на думку аналітиків, цього ніхто не хоче. "Незважаючи на низку ударів і контрударів, жодна зі сторін конфлікту - США та Ізраїль, з одного боку, та Іран і підтримувані ним угруповання, з іншого, - схоже, не хочуть серйозної ескалації в регіоні", - стверджують дослідники з аналітичного центру International Crisis Group в аналізі, опублікованому наприкінці минулого тижня. "Однак чим довше триватиме війна в Секторі Гази, ризик саме такої ескалації зростатиме", - наголошується у документі.