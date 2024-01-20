Удар Ізраїлю в Дамаску: загинули кілька іранських офіцерів

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану підтвердив загибель чотирьох військових радників внаслідок удару Ізраїлю по Дамаску у суботу, 20 січня. За повідомленнями іранських ЗМІ, серед загиблих - керівник розвідки КВІР у Сирії та його заступник, а також двоє "вартових".

Водночас у Сирійській моніторинговій групі з прав людини заявили, що внаслідок ізраїльського удару в районі Маззех загинули шестеро людей, зокрема цивільний, пише AFP. Як підтвердив агенції глава організації Абдель Рахман, який має мережу джерел у Сирії, будівля, в яку поцілили, належала КВІР. Крім того, за його словами, цей район є зоною суворої безпеки, де проживають лідери КВІР та проіранських палестинських груп. Також там розташовані штаб-квартира ООН, посольства та ресторани.

На запит про коментар AFP у ізраїльській армії відповіли, що не коментують "повідомлення іноземних ЗМІ". Ізраїль рідко коментує окремі удари по Сирії, але неодноразово заявляв, що не дозволить Ірану, який підтримує сирійського правителя Башара Асада, розширити там свою присутність, зауважує AFP.

Удари Ізраїлю по Сирії

Після початку воєнної операції проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ізраїль активізував удари по збройних формуваннях у Сирії, які підтримуються Іраном, і припинив попереджати про них Росію.

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Іран разом з Росією є найважливішими союзниками Асада. Водночас Тегеран стверджує, що персонал Вартових у Сирії виконує лише функції військових радників, але не бере безпосередньої участі у громадянській війні в Сирії. Також Сирія разом з шиїтською організацією "Хезболла" в Лівані, є частиною так званої "вісі опору" Тегерана у боротьбі проти Ізраїлю.

Корпус вартових ісламської революції існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає "за захист ісламської революції та її звершень". У 2019 році командувач КВІР Хоссейн Саламі заявив, що знищення Ізраїлю є "досяжною метою". "Цей зловісний режим повинен бути стертий з лиця землі, і це більше не мрія, це досяжна ціль", - сказав він тоді.

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