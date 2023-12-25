Іран погрожує відплатою Ізраїлю за загибель свого генерала

Після загибелі генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) внаслідок авіаудару Ізраїлю по передмістю сирійської столиці Дамаска Іран пригрозив Ізраїлю помстою. Як повідомляє вебпортал КВІР Sepah-News, генерал Сайєд Разі Мусаві загинув під час атаки у понеділок, 25 грудня.

"Сіоністський режим (Ізраїль. - Ред.) обов'язково заплатить за мученицьку смерть нашого військового радника", - ідеться у заяві.

Зі свого боку, палестинська група "Ісламський джихад" засудила вбивство Мусаві як "боягузливий акт", заявивши, що генерал відіграв життєво важливу роль у підтримці опору в регіоні, а також палестинського народу та його справи.

Ізраїльські військові заявили, що не коментуватимуть повідомлення іноземних ЗМІ.

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Удари Ізраїлю по Сирії

Після початку воєнної операції проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, яке визнане Ізраїлем, США та ЄС терористичним, Ізраїль активізував удари по збройних формуваннях у Сирії, які підтримуються Іраном, і припинив попереджати про них Росію.

Так, 30 жовтня ізраїльська військова авіація розбомбила військову базу в провінції Дераа на південному заході Сирії. За п'ять днів до цього Ізраїль завдав удару по складу озброєння на півдні Сирії, внаслідок чого загинули понад 10 сирійських солдатів і офіцерів.

Крім цього, 22 жовтня Ізраїль атакував сирійські аеропорти в Дамаску та Алеппо. Удари були одночасними, пошкоджень зазнали злітно-посадкові смуги летовищ.

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Іран разом з Росією є найважливішими союзниками сирійського правителя Башара Асада. Водночас Тегеран стверджує, що персонал Вартових у Сирії виконує лише функції військових радників, але не бере безпосередньої участі у громадянській війні в Сирії. Також Сирія разом з шиїтською організацією "Хезболла" в Лівані, є частиною так званої "вісі опору" Тегерана у боротьбі проти Ізраїлю.

Корпус вартових ісламської революції існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає "за захист ісламської революції та її звершень". У 2019 році командувач КВІР Хоссейн Саламі заявив, що знищення Ізраїлю є "досяжною метою". "Цей зловісний режим повинен бути стертий з лиця землі, і це більше не мрія, це досяжна ціль", - сказав він тоді.