Ізраїль перестав попереджати Росію про удари по Сирії - ЗМІ

Відомо вже про кілька ізраїльських ударів по сирійських об'єктах, про які той не повідомив РФ заздалегідь, пише Bloomberg і зазначає, що це погіршує і так непрості відносини між Ізраїлем і Росією.

Після початку воєнної операції проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, яке визнане Ізраїлем, США та ЄС терористичним, Ізраїль активізував удари по збройних формуваннях у Сирії, які підтримуються Іраном, переставши попереджати Росію про них. Про це в п'ятницю, 3 листопада, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Так, 30 жовтня ізраїльська військова авіація розбомбила військову базу в провінції Дераа на південному заході Сирії. За словами обізнаних джерел, попередньо туди скинули листівки, в яких сирійські війська попереджали про неприпустимість дій Ірану таа його прихильників поблизу кордону з Ізраїлем.

За п'ять днів до цього Ізраїль завдав удару по складу озброєння на півдні Сирії, внаслідок чого загинули понад 10 сирійських солдатів і офіцерів. На об'єкті, розташованому поруч із цією базою, періодично бувають працівники російської військової поліції, проте невідомо, чи перебували вони там під час ізраїльського удару.

За словами співрозмовників Bloomberg, Ізраїль не повідомив Росію заздалегідь про ці два удари. Джерела агентства зазначають, що така ситуація погіршує і без того непрості відносини між Ізраїлем і Росією.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 людей. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази вже загинули понад дев'ять тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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Ізраїль проти ХАМАСу: що буде з допомогою для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video