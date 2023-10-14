Терористи ХАМАСу подякували Путіну за сприяння

Радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, яке керує Сектором Гази, поширило в суботу, 14 жовтня, заяву, в якій привітало "невтомні зусилля Росії", спрямовані на "припинення агресії" Ізраїлю проти цієї території.

"Цінуємо позицію президента Росії Володимира Путіна щодо триваючої агресії проти нашого народу та його неприйняття облоги Гази, припинення поставок гуманітарної допомоги і нападів на цивільне населення", - йдеться в заяві ХАМАСу, яку цитує CNN .

Путін 11 жовтня вперше зробив низку заяв щодо воєнних дій на Близькому Сході, що розпочалися 7 жовтня масованим нападом ХАМАСу на Ізраїль. Останній, скориставшись правом на захист, відповів ударами по Сектору Гази та повною облогою регіону. Атаки з обох боків тривають досі, тисячі людей з обох сторін загинули.

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Путін закликав сторони до припинення вогню та заявив, що Росія може виступити посередником у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту з урахуванням "дружніх зв'язків з Ізраїлем та багаторічними відносинами з Палестиною". Водночас він звинуватив США в ескалації. "США знехтували можливостями врегулювання на Близькому Сході, намагалися підмінити його подачками палестинцям", - заявив він.

24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, яка триває досі. Сам Путін перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду (МКС) за звинуваченням у воєнному злочині - насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. МКС видав ордер на арешт російського президента у березні 2023 року.