Без емпатії. Як реагували в РФ на атаку ХАМАСу на Ізраїль

Офіційна реакція РФ на напад ХАМАСу на Ізраїль була стриманою. Політики та пропагандисти транслювали наративи Кремля, багато хто не приховував зловтіхи через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Офіційна реакція Росії на події "чорного шабату", як вже назвали в Ізраїлі напад на країну 7 жовтня бойовиків палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в більшості країн Заходу терористичною організацією, була стримана. Внаслідок цього нападу загинуло близько тисячі ізраїльтян. У заяві офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової було відзначено "серйозну стурбованість Москви", зазначалося, що "конфлікт, який триває вже 75 років, не має силового рішення", містився заклик "до негайного припинення вогню, відмови від насильства" та налагодження переговорного процесу.

Водночас МЗС РФ, по суті, поклало відповідальність за ескалацію палестинсько-ізраїльського конфлікту на Близькому Сході на Захід, звинувативши його в невиконанні резолюцій ООН, а також у "блокуванні роботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників у складі Росії, США, ЄС та ООН".

Бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС Фото: Yousef Masoud/Sopa/Zuma/picture alliance

Мабуть, єдиним російським політиком, що беззастережно засудив дії бойовиків ХАМАСу, став депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн, раніше не помічений у ліберальних поглядах. "Не може бути жодних виправдань для терористів, які викрадають беззахисних дітей і жінок, хоч би якими цілями і причинами це прикривалося. Кожен, хто намагається знайти якісь пояснення, так само повинен "зрозуміти" і Беслан, і Норд-Ост, і Будьонівське, і Первомайське", - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

А загалом тон російських політиків був іншим. Інформуючи про те, що відбувається в Ізраїлі, ЗМІ та телеканали РФ, а також деякі популярні блогери, просували наступні наративи Кремля і не приховували зловтіхи.

Зловтіха у зв'язку з помилками Ізраїлю

Так, Дмитро Кисельов, ведучий підсумкової програми "Вести недели" на державному телеканалі "Росія 1" 8 жовтня з погано приховуваним задоволенням перерахував стереотипи про Ізраїль, які, на його думку, були знесені атакою ХАМАС "ніби золоте листя поривом осіннього вітру" : про захищеність та безпеку ізраїльської держави, про потужність ізраїльської армії та обізнаність розвідки Моссад, про надійність системи ППО "Залізний купол".

Ці ж твердження фактично повторив того ж дня ще один російський пропагандист Володимир Соловйов. Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурулєв із солдатською прямотою розставив крапки над "i". "Якщо сильно не морочитися, то чий союзник Ізраїль? Сполучених Штатів Америки. Чий союзник Іран та мусульманський світ, який його оточує? Наш", - написав він у своєму Telegram-каналі. При цьому депутат по суті висловив захоплення операцією, проведеною терористами ХАМАСу. А основний канал російського іномовлення RT навіть назвав їх "бійцями".

Звинувачення США та Ізраїлю в ескалації конфлікту

Звинувачення Заходу в ескалації конфлікту, висловлене у заяві МЗС РФ, підхопив і заступник секретаря Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв. У своєму Telegram-каналі він назвав атаку ХАМАСу подією, на яку можна було очікувати. "От чим треба було займатися Вашингтону та його союзничкам. Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною триває десятиліття. І США там ключовий гравець. Але замість активної роботи над палестинсько-ізраїльським врегулюванням ці придурки залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи", - написав він, очевидно, маючи на увазі розв'язану Росією війну проти України.

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Конфлікт вигідний Росії

Пропагандисти не приховували, що драма, яка розігрується на Близькому Сході, вигідна Москві. "Будь-який конфлікт у світі зараз вигідний нам там, де січуться інтереси США", - заявив телеведучий Тигран Кеосаян. Його повторює кореспондент "Комсомольської правди" Сергій Мардан. На його думку, тепер США на якийсь час відвернуть увагу від України і "займуться черговим гасінням вічної близькосхідної пожежі", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Насмішки над російськими політемігрантами в Ізраїлі

Ще однією частиною реакції на події в Ізраїлі стали глузування з російських політемігрантів, які поїхали до цієї країни від репресій, пов'язаних з війною Росії проти України. Не обійшлось і без примітивних фейків. У соцмережах розповсюдили фотографію, яка нібито мала довести, що Алла Пугачова та Максим Галкін втекли з Ізраїлю. Водночас письменник Захар Прілєпін у своєму Telegram-каналі з неприкритою іронією висловлював занепокоєння тим, чи не призвуть Галкіна до ЦАХАЛу в рамках оголошеного призову резервістів.

Громадянка Німеччини Шані Лук, викрадена бойовиками ХАМАС Фото: shanukkk/instagram

Не обійшлося і без знущання над загиблими ізраїльськими військовими та мирними жителями. Один з російських військових блогерів, відомий своїми антиукраїнськими постами, Alex Parker, демонструючи фотографію захопленої і можливо вбитої палестинцями громадянки Німеччини Шані Лук, зловтішається у своєму Telegram-каналі: "До речі, нагадую, що нещодавно США дали Ізраїлю намолений безвіз.."

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Реакція на трагедію в Ізраїлі стала "частиною тієї атмосфери, яка склалася в Росії, принаймні на рівні держпропаганди", вважає сходознавець Руслан Сулейманов. "На тлі загальної озлобленості та ненависті, яка, на жаль, циркулює в російському суспільстві, ми бачимо, що заподіяння болю та страждань є свого роду видом спорту для багатьох, хто отримує задоволення від того, як хтось страждає і вмирає ", - розповів експерт Фонду Карнегі в інтерв'ю DW. Його слова підтверджують безліч відверто антисемітських коментарів під матеріалами про ескалацію конфлікту на Близькому Сході, що з'являються у соціальних мережах та на Youtube-каналах DW.

Втім, були й інші росіяни - ті, які приносили квіти до посольства Ізраїлю у Москві, консульства у Санкт-Петербурзі, а також до синагог у різних містах РФ.