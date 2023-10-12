Ізраїль вивів з ладу авіаударами два головні аеропорти Сирії

В аеропортах Дамаска та Алеппо пошкоджені посадкові смуги після авіаударів Ізраїлю, повідомляють місцеві ЗМІ. Удари мали на меті завадити співпраці Сирії та Ірану, стверджують джерела dpa.

Військові літаки Ізраїлю завдали в четвер, 12 жовтня, ударів по аеропортах Дамаска та Алеппо в Сирії, вивівши їх з ладу. За даними джерел державного інформаційного агентства Сирії (SANA), в обох аеропортах пошкоджені злітно-посадкові смуги.

Сирійські військові назвали ці удари "відчайдушною спробою" Ізраїлю відвернути увагу від його "злочинів" у Секторі Гази. Ізраїльські війська не припиняють атаки на Газу після нападу палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня.

Громадська організація "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини" (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), що базується у Великобританії, також підтверджує інформацію про удари. Даних про жертви наразі не надходило, зазначають там.

За даними SOHR, цього року Ізраїль здійснив вже 34 атаки на Сирію.

Завадити співпраці Сирії з Іраном

Раніше цього тижня позиції Ізраїлю обстріляли ракетами з території Сирії. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), кілька ракет впали на відкритій території 10 жовтня. У відповідь ізраїльтяни відкрили вогонь з артилерії та мінометів.

За даними джерел агентства dpa, удари по аеропортах мають на меті перервати іранські лінії постачання до Сирії. Іран, так само, як і Росія, підтримує президента країни Башара Асада в громадянській війні, що почалася в 2011 році.

Сьогодні президент Ірану Ебрагім Раїсі під час телефонної розмови з Асадом закликав арабські та ісламські країни співпрацювати у протистоянні Ізраїлю. Планувалося, що завтра до Сирії прибуде міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян.

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