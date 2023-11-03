США застерегли Іран і "Хезболлу" від втручання в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, вдруге за місяць відвідав Ізраїль.

Він закликав ізраїльську владу тимчасово зупинити воєнний наступ на Сектор Гази, щоби дозволити доставити гуманітарну допомогу палестсинцям. Виступаючи на пресконференції у Тель-Авіві, Блінкен зазначив, що "гуманітарна пауза" полегшить роботу зі звільнення заручників палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним Ізраїлем, США та Євросоюзом.

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За його словами, те, "як, коли і де може бути реалізована пауза і які домовленості повинні бути досягнуті", він обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Блінкен додав, що це займе час і вимагатиме координації з боку міжнародних партнерів.

Водночас Нетаньяху відкинув цю ідею у телевізійній заяві, продемонстрованій незабаром після пресконференції Блінкена. "Я чітко дав зрозуміти, що ми продовжуємо діяти в повну силу, і що Ізраїль відкидає тимчасове припинення вогню, яке не передбачає звільнення наших заручників", - цитує його Reuters.

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Ватажок "Хезболли" погрожує Ізраїлю та США

Під час візиту Блінкен також застеріг підтримуване Іраном ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" від відкриття другого фронту проти Ізраїлю, нагадавши, що в Середземному морі дислоковані американські бойові кораблі. Водночас держсекретар не сказав, чи втрутяться США безпосередньо. Він лише запевнив, що Ізраїль не залишиться один.

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Тим часом ватажок "Хезболли" Хасан Насрулла виступив у п'ятницю з телепромовою, від якої аналітики побоювались оголошення про відкриття другого фронту проти Ізраїлю. Цього не сталося - він обмежився загальними погрозами.

Насрулла заявив, що "розглядаються всі опції" і можливість "тотальної війни є реалістичною". За його словами, запобігти цьому може припинення ескалації в Секторі Гази. "Ви, американці, дуже добре знаєте, що якщо в регіоні спалахне війна, від вашого флоту не буде ніякої користі", - пригрозив він.

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