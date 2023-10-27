США розміщують близько тисячі військових на Близькому Сході

Пентагон підтвердив передачу двох "Залізних куполів" Ізраїлю, а також наніс удари по іранському КВІР у Сирії.

Сполучені Штати Америки розгортають близько 900 американських військовослужбовців на Близькому Сході, йдеться в повідомленні міністерства оборони США (Пентагон), опублікованому в ніч на п'ятницю, 27 жовтня.

За словами речника Пентагону Пата Райдера, переважно йдеться сили протиповітряної оборони (ППО). "Я не буду говорити про конкретні місця дислокації цих сил, але можу підтвердити, що вони не направляються до Ізраїлю", - сказав він на брифінгу.

Він також підтвердив, що США відправляють Ізраїлю дві системи ППО "Залізний купол" для захисту громадян від ракетних атак з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС).

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США вдарили по позиціях іранського КВІР у Сирії

Ввечері 26 жовтня американські війська завдали ударів по двох об'єктах іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на сході Сирії.

"Ці прицільні удари є самозахистом на тлі триваючих і здебільшого безуспішних нападів спонсорованих Іраном збройних угруповань на американські війська в Іраку та Сирії, що почалися 17 жовтня", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін і додав, що розпорядження про це дав президент Джо Байден.

Остін попередив, що у разі продовження нападів проіранських формувань на американські війська, США без вагань "вживатимуть подальших необхідних заходів щодо захисту свого населення".

До появи цієї новини координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив журналістам, що Байден "доставив особисте повідомлення" духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї. За його словами, цим повідомленням Іран застерегли від нанесення ударів по американських військах на тлі нападу ХАМАСу на Ізраїль та контратак останнього у відповідь по Сектору Гази.

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