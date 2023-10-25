США формують коаліцію для протидії фінансуванню ХАМАС

У мінфіні США вважають, що до коаліції для протидії фінансуванню ХАМАС потрібно підключити країни усього світу. США вже наклали низку санкцій проти ХАМАСу, але їх обходять за допомогою криптовалют.

Сполучені Штати прагнуть створити міжнародну коаліцію для боротьби із фінансуванням екстремістської палестинської організації ХАМАС, визнаної терористичною Ізраїлем, США, ЄС, Німеччиною та низкою інших країн. До такої коаліції потрібно підключити не лише країни регіону, а й усього світу, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо 24 жовтня у Вашингтоні, передає AFP.

За словами Адеємо, він цього тижня здійснить поїздку країнами Європи, у рамках якої "обговорить із союзниками та партнерами, як скоординувати зусилля, щоб завдати удару по фінансовій мережі ХАМАСу". США вже наклали цілу низку санкцій проти ХАМАСу, але ХАМАС намагається обходити штрафні заходи, приміром, за допомогою криптовалют та нових спонсорів, повідомив Адеємо.

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Коаліція боротьби з ХАМАС

Раніше президент Франції Емманюель Макрон під час візиту солідарності до Ізраїлю закликав створити міжнародну коаліцію задля боротьби з ХАМАС за зразком коаліції у боротьбі з джихадистським угрупуванням "Ісламська держава" (ІД), до якої входять і західні, і арабські держави.

Адеємо не прокоментував конкретних пропозицій Макрона, але зазначив, що "стратегія, яка застосовувалася для боротьби з ІД та іншими терористичними угрупованнями, - саме та, яку ми маємо застосовувати і тут".

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вчинили з території Сектора Гази масштабний напад на Ізраїль, внаслідок якого, за даними ізраїльської сторони, загинули понад 1400 людей і ще понад 220 захоплені як заручники. Ізраїль відреагував масованими авіаударами по Сектору Гази та готується до проведення наземної операції у цьому регіоні з метою знищення ХАМАСу.