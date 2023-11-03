Ізраїль заявив про оточення Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про оточення міста Газа, контрольованого бойовиками палестинського радикального руху ХАМАС, внаслідок проведення наземних операцій.

"Ізраїльські солдати завершили оточення міста Газа, центру терористичної організації ХАМАС", - заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі пізно ввечері в четвер, 2 листопада.

Нетаньяху радіє успіхам ЦАХАЛ

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху привітав успіх армії, заявивши, що ізраїльські війська "просуваються вперед", попри "болючі втрати", пише AFP.

"Ми перебуваємо в самому розпалі кампанії. Ми маємо дуже вражаючі успіхи. Ми вже далі, ніж на околицях міста Газа. Ми просуваємося вперед", - сказав він під час візиту на військову базу поблизу Тель-Авіва.

ХАМАС: Газа стане "прокляттям" для Ізраїлю

Натомість військове крило ХАМАСу вже відреагувало на заяву ізраїльської армії погрозами. За словами речника бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам", Газа стане "прокляттям" для Ізраїлю, а його солдати повернуться додому "в чорних мішках".

Блінкен втретє прибув до Ізраїлю

Між тим, до Тель-Авіва у п'ятницю, 3 листопада, вже втретє від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Перед від'їздом з США він дав зрозуміти, що тиснутиме на Ізраїль з метою захисту цивільного населення Сектору Гази, пише AFP.

"Ми будемо говорити про конкретні кроки, які можуть і повинні бути зроблені для мінімізації шкоди чоловікам, жінкам і дітям в Газі", - сказав він журналістам.

Ентоні Блінкен в аеропорту Тель-Авіва Фото: Jonathan Ernst/AP/picture alliance

Водночас і Ізраїль, і США виключають можливість повного припинення вогню, аби не дозволити ХАМАСу перегрупуватися і поповнити запаси. Так, президент США Джо Байден підтримав лише "тимчасові, локальні" паузи в бойових діях, які дозволять проводити гуманітарну роботу.

"Останніми днями ми бачимо, що палестинське цивільне населення продовжує нести основний тягар", - зазначив Блінкен.

В ООН застерегли Ізраїль від скоєння воєнних злочинів

За твердженням контрольованого бойовиками ХАМАСу уряду Гази, в результаті бомбардувань табору біженців Джебалія на північ від міста Газа загинуло 195 людей, ще сотні зникли безвісти і були поранені. Перевірити ці дані з незалежних джерел неможливо.

Хоча Ізраїль наполягав на тому, що табір в Джебалії використовувався терористами ХАМАСу, спостерігачі Організації Об'єднаних Націй з прав людини попередили, що такі бомбардування густонаселених житлових районів "можуть бути прирівняні до воєнних злочинів".