Байден закликав до тимчасового припинення вогню у Газі

Пауза в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАСом потрібна насамперед для виведення заручників, зазначив президент США Джо Байден. Ізраїльтяни повідомляють про бої у самому місті Газа.

Президент США Джо Байден висловився за тимчасове припинення вогню у Секторі Гази. "Я вважаю, що нам потрібна пауза", - сказав Байден у четвер, 2 листопада, на передвиборному заході у штаті Міннесота. Він відповідав на вигуки жінки в залі, яка закликала до негайного припинення вогню у Секторі Гази, повідомляє інформагенція dpa.

Коли Байдена перепитали, що він має на увазі під "паузою", президент США сказав: "Пауза означає дати час на виведення полонених". Він нагадав про заручників, яких понад три тижні утримують у Секторі Гази бойовики радикального ісламістського угруповання ХАМАС.

Раніше високопоставлені посадовці в адміністрації Байдена виступали за можливість тимчасового припинення вогню для надання цивільним у Секторі Гази гуманітарної допомоги та часу для переміщення до безпечних місць, нагадує dpa. У Секторі Гази мешкають близько 2,3 мільйона палестинців. Там також перебувають тисячі співробітників міжнародних гуманітарних організацій.

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Бої у місті Газа

У відповідь на масовану атаку ХАМАСу на Ізраїль, внаслідок якої загинули 1400 людей, ізраїльська армія оборони завдає ракетниз ударів по північній частині Сектора Гази. Також триває наземна операція Ізраїлю на цій населеній палестинцями території. Станом на 2 листопада Армія оборони Ізраїлю уже діє в місті Газа, де у підземних тунелях розташований штаб ХАМАСу, та оточила його з різних напрямків, повідомляють ізраїльські військові.

Хоч Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що завдає ударів винятково по бойовиках, за даними медичних служб у Секторі Гази там загинули понад 9600 людей. Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо. З огляду на ситуацію, на Ізраїль та США посилюється міжнародний тиск з вимогою повного припинення вогню в регіоні.

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Уряд США наразі відкидає загальне припинення вогню, стверджуючи, що це лише зіграє на руку ХАМАСу і дасть радикальному ісламістському угрупованню час змінити позицію для подальших атак. Ізраїль також відкидає заклики до припинення вогню у війні проти ХАМАСу. США, Ізраїль, а також ЄС визнають ХАМАС терористичною організацією.

Як виглядають тунелі ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video