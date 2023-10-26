Скандал зі словами Гутерріша про Ізраїль. Що пишуть ЗМІ ФРН

Висловлювання генсека ООН Антоніу Гутерріша, який заявив, що злочини ХАМАСу проти Ізраїлю були скоєні "не на порожньому місці" спричинили шквал критики. Як прокоментували це німецькі ЗМІ? Огляд DW.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував Ізраїль за "нещадні бомбардування" Сектора Гази, назвавши їх "явним порушенням норм міжнародного права" та "колективним покаранням". Він засудив палестинське ісламістське угруповання ХАМАС, визнане терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі, за терористичний напад на Ізраїль, внаслідок якого загинули понад 1400 людей і ще близько 220 були захоплені в заручники, але водночас заявив, що ці злочини були скоєні "не на порожньому місці".

У відповідь постпред Ізраїлю в ООН та інші високопосадовці Ізраїлю розкритикували Гутерріша і почали вимагати його відставки. Після чого генсек ООН заявив, що його неправильно зрозуміли, і що він "шокований" критикою Ізраїлю на свою адресу. Цей скандал став темою коментарів низки німецьких ЗМІ, які засудили висловлювання Гутерріша.

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Süddeutsche Zeitung: "Заява Гутерріша обурлива"

"Антоніу Гутерріш - один із найдосвідченіших дипломатів на планеті, тому можна припустити, що він чудово розумів, який ефект справлять його слова, - пише впливова німецька газета Süddeutsche Zeitung. - Генеральний секретар ООН, очевидно, хотів сказати у Раді Безпеки ООН, що жахлива атака терористичної організації ХАМАС на ізраїльських громадян "не сталася на порожньому місці". З одного боку, це вірно, оскільки ніщо не відбувається без причини, і тим паче на Близькому Сході".

На думку журналіста Süddeutsche Zeitung Крістіана Цашке (Christian Zaschke), заява Гутерріша "обурлива", оскільки вона "принаймні підсвідомо припускає, що ізраїльтяни самі винні в тому, що на них напали вбивці та м'ясники". У коментарі "Те, що говорить Гутерріш, правильно - і обурливо" Цашке констатує, що "в ролі генерального секретаря ООН Гутерріш бачить себе насамперед захисником слабких", проте "той, хто, будучи головним дипломатом світу, в такій ситуації не засудить, в першу чергу, звірства ХАМАСу у найбільш чітких висловлюваннях, втратив міру". "Звісно, під час свого виступу Гутерріш виступив і проти насильства терористів, але це не скасовує його релятивізації теракту", - підсумовує Süddeutsche Zeitung.

Volksstimme: Гутерріш захопився "облагороджуванням наративу ХАМАСу"

Регіональна газета Volksstimme із Магдебурга критикує Гутерріша за те, що він захопився "облагороджуванням наративу ХАМАСу про нібито героїчну визвольну боротьбу на найвищому дипломатичному рівні". Це відкриває шлях до невимовної релятивізації терору та ставить під сумнів право Ізраїлю на самооборону, пише видання.

Водночас забувається, що ракетні обстріли з Гази тривають практично безперервно і що великі партії допомоги не надходять туди, куди повинні, оскільки терористи контролюють їх. На це слід було б звернути увагу Гутеррішу",- вважає німецьке видання.

Frankfurter Rundschau: "Гутерріш підсвідомо змінив ролі злочинця та жертви"

Газета Frankfurter Rundschau вважає, що Гутерріш "підсвідомо змінив ролі злочинця та жертви", забувши, що "холоднокровні вбивства джихадистів не мають нічого спільного з боротьбою за звільнення". "Терористи ХАМАСу вбивали без розбору, тому що хотіли знищити євреїв та й увесь Ізраїль, - пише публіцист видання Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf) у коментарі "Помилка Гутерріша". - Той, хто хоче зупинити цю спіраль насильства, повинен, перш за все, сказати, як Ізраїлю захиститися від нинішньої загрози з боку ХАМАСу і як домогтися того, щоб у майбутньому джихадисти більше не були здатні на подібні дії”. При цьому Frankfurter Rundschau наголошує на необхідності "сказати про те, як у цій війні можна захистити палестинців". "Тільки після цього є сенс говорити про шляхи мирного співіснування", - зазначає газета.

taz: "Гутерріш знайшов відповідні слова"

Берлінська газета taz вважає, що "Антоніу Гутерріш знайшов відповідні слова". "Завдання генсека ООН у конфліктах - забезпечити захист цивільного населення всіма сторонами, включаючи Ізраїль. Враховуючи ситуацію в Газі, Гутерріш інакше не впорався б зі своїми обов'язками", - пише берлінська газета taz.

Докори ізраїльських політиків, які звинуватили генсека ООН "в виправданні варварського нападу ХАМАСу", є несправедливими, вважає taz: Гутерріш засудив атаки терористів на Ізраїль. "Навіть уряд Німеччини, який беззастережно став на бік Ізраїлю в цій війні, висловив довіру генсеку ООН, на тлі вимог про його відставку", - зазначає газета. Гутерріш у жодному разі не заперечував права Ізраїлю протистояти жахливій атаці ХАМАСу й робити все можливе для звільнення 220 заручників, захоплених терористами, впевнена газета taz. "Глава ООН назвав дії ХАМАСу "жахливими" і однозначно засудив їх. Проте жителі Гази не повинні піддаватися "колективному покаранню" за злочини, яких вони не чинили", йдеться у коментарі видання.

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