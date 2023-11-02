Близько семи тисяч іноземців хочуть покинути Сектор Гази

Каїр поки що не назвав термінів, у які іноземні громадяни можуть виїхати із Сектору Гази до Єгипту.

Близько семи тисяч людей, які мають громадянство іноземних держав, очікують на можливість покинути Сектор Гази на тлі продовження воєнного протистояння між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Єгипту в четвер, 2 листопада.

Зазначається, що серед них - громадяни 60 держав світу, зокрема палестинці з подвійним громадянством. Дипломатичні представники всіх країн, громадяни яких очікують на виїзд із Сектору Гази, були запрошені владою Єгипту в Каїр на консультацію щодо питання логістики та необхідних документів.

Тим часом МЗС Єгипту поки що не повідомило, чи є вже домовленість про те, що іноземні громадяни зможуть покинути Сектор Гази через прикордонний перехід "Рафах", розташований на кордоні цієї території з Єгиптом. Термінів, у які може бути здійснено виїзд, також не називали.

Дані палестинської сторони про виїзд іноземців із Сектору Гази

За даними палестинської сторони, 2 листопада планується виїзд із Сектору Гази до Єгипту 600 іноземців і палестинців із подвійним громадянством. Уточнюють, що на прикордонному переході "Рафах", окрім інших, очікують можливості виїзду 400 людей із паспортами США, а також громадяни Швейцарії, Італії, Греції, Нідерландів, Бельгії, Угорщини, Хорватії, Мексики, Південної Кореї та інших країн. Громадян Німеччини у списку палестинської сторони на виїзд 2 листопада немає.

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Як розповів у ефірі телемарафону посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, громадянам України наразі не вдалося виїхати з заблокованого Сектору Гази. За його словами, наразі є жива черга охочих евакуюватися з цієї території, у якій понад 300 українців, переважно це жінки і діти.

За даними агентства dpa, 1 листопада можливість виїзду із Сектору Гази було погоджено також між Катаром, Ізраїлем, США, Єгиптом і терористичною організацією ХАМАС, яка контролює Сектор Гази. "Це окрема домовленість без зв'язку з переговорами про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом", - цитує агентство своє джерело.

Виїзд іноземних громадян із Сектору Гази

1 листопада КПП "Рафах" було відкрито для іноземних громадян уперше після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. За даними відділення Червоного Півмісяця в Єгипті, у складі групи тих, хто покинув Сектор Гази цього дня, було 285 людей. Зі свого боку агентство AFP із посиланням на представника влади Єгипту уточнило, що туди прибули загалом 76 поранених мешканців Сектору Газа, а також 335 іноземців і палестинців із подвійним громадянством.

Як пише агентство dpa з посиланням на МЗС ФРН, серед іноземців, які залишили Сектор Гази 1 листопада, були і громадяни Німеччини, які є співробітниками міжнародних гуманітарних організацій.

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Речник МЗС України Олег Ніколенко 1 листопада заявляв, що українські дипломати розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектору Гази. "Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв'язок. Надіслано офіційний запит причетним сторонам для видачі дозволів на виїзд з палестинського анклаву і транзиту єгипетською територією. Очікуємо погодження", - написав він у Facebook.