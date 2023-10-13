Як ХАМАС відтворив тактики й технології війни в Україні

Під час зухвалого нападу 7 жовтня на Ізраїль бойовики ХАМАСу використали низку тактик та технологій, запозичених прямо з фронту в Україні. DW зібрала те, що про це відомо.

За кілька днів після кривавого нападу ХАМАСу на прикордонні міста Ізраїлю 7 жовтня з'ясовуються нові деталі подій, де багато чого сталося вперше.

Так уперше переобладнані комерційні дрони-квадрокоптери, здебільшого виробництва китайських компаній DJI та Autel, були використані за межами фронту в Україні з бойовою метою: вже на самому початку вторгнення ХАМАС завдав Армії оборони Ізраїлю стратегічної шкоди, "осліпивши" скинутими з дронів снарядами спостережні вежі по всьому периметру прикордонного захисного муру. Муру, вартістю у мільярд доларів США, обладнаного за останнім словом техніки зі сенсорними камерами. Досі його вважали "неприступним".

"Вони застали нас неготовими", визнавали згодом ізраїльські військові. Бойовики також активно використовували електронну навігацію.

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Розпізнали потенціал

Для того, щоби краще зрозуміти те, що трапилося на вихідних на Близькому Сході, слід спочатку перенестися в інший театр воєнних дій - на фронт в Україні, де практично від самого початку російського вторгнення у лютому 2022 широкого застосування набули комерційні коптери з кумулятивними снарядами.

Нині їх використовують як ЗСУ, так і російська армія. При тому з часом "підганяти" комерційні дрони під потреби фронту навчилися навіть деякі "народні умільці". На фронті їх застосовують як проти живої сили, так і проти броньованої техніки. Ця тактика, зазначають оглядачі, виявилася надзвичайно успішною. Настільки, що була запозичена ХАМАСом, тоді як така загроза була недооцінена ізраїльтянами аж до самого нападу.

"Те, як ХАМАС використав свої дрони, є чимось новим. Раніше ми цього не спостерігали, - сказав у коментарі журналу Der Spiegel професор Карло Масала (Carlo Masala) з Університету Бундесверу в Мюнхені. - Ці бойовики дуже близько відтворили побачене на війні в Україні", - стверджує експерт.

Ліран Антебі Фото: Shaked Zusmann Sofer

Інші відеоролики, випущені відділом пропаганди ХАМАС, демонструють скидання з дронів снарядів на екіпаж ізраїльського танку і навіть підбиття самого танку Merkava-4, вартістю у приблизно 3,5 мільйона доларів США, який вважають одним із найнадійніших у світі.

Директорка програм високих технологій та нацбезпеки тель-авівського Інституту студій нацбезпеки (INSS) Ліран Антебі вже понад десятиліття досліджує застосування дрон-технологій у конфліктах, і особливо у ході війни Росії проти України. Але навіть її "здивувало неочікуване та складне використання дронів ХАМАСом", - сказала вчена у коментарі DW і додала, що "це доводить, що навіть будучи технологічно досить примітивним засобом, коли доходить до складного застосування, він може бути набагато смертоноснішим, ніж досі готові були визнавати".

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Звідки у ХАМАСу дрони?

Наявність дронів у ХАМАСу - не новина. Та перед смертоносним нальотом 7 жовтня бойовики, вочевидь, удосконалили та поповнили свій арсенал в тому числі й комерційними моделями. "Вони дешеві, доступні на ринку, їх можна запускати з будь-якого місця за кілька секунд за точним маршрутом і майже без будь-якого попереднього досвіду. Та кількість і масштаби використання безпілотників на Близькому Сході не наближаються до тих, що в Україні", - цитує ізраїльська ділова газета Globes експерта з питань безпілотних технологій Яіра Ансбахера.

Водночас Ліран Антебі нагадує, що переобладнувати під бойові цілі такі дрони почали саме на Близькому Сході, де раніше бойовики "ІД" використовували примітивні апарати проти США. "Потім ми бачили це в Україні, а тепер і у нас", - каже Антебі.

У бойовому крилі ХАМАСу підтвердили застосування 35 дронів під час терактів 7 жовтня. Проте там заявили, що йдеться про дрони власного виробництва Zouari - названі на честь голови безпілотної програми ХАМАСу, туніського інженера, ліквідованого Ізраїлем в 2016 році.

Оглядачі ж цілком впевнені в тому, що вся збройна програма ХАМАСу існує завдяки зовнішнім вливанням і допомозі, хоча наявні зараз на Заході розвідувальні дані не можуть підтвердити пряму сторонню участь, зокрема Ірану, в підготовці терактів 7 жовтня.

Так, телеканал CNN з посиланням на розвідку США повідомив, що в Тегерані були здивовані нападом ХАМАСу. Все ж, спецслужби продовжують аналізувати дані й ще не готові робити остаточних висновків, пише CNN.

Опитані ж газетою Washington Post колишні та чинні посадовці та експерти у галузі безпеки вважають, що атака ХАМАСу явно "носила характерні риси підтримки Ірану", і Тегеран, ймовірно, брав активну участь у вишколі, матеріально-технічному забезпеченні та фінансуванні.

Бойовики ХАМАСу на заході, присвяченому загиблому голові безпілотної програми ХАМАСу Мохамеду Зуарі, січень 2017 Фото: Abed Rahim Khatib/APA Images/ZUMA Press/picture alliance

За даними Звіту щодо тероризму Держдепартаменту США за 2020 рік, Іран щорічно переказує палестинським радикальним угрупованням близько 100 мільйонів доларів США. У самому ХАМАСі цього ніколи не заперечували, лише називали дещо скромнішу суму іранської допомоги.

Газета також нагадує, що деякі бойовики ХАМАСу раніше набирались досвіду передової військової тактики в сусідніх країнах регіону. "Усі вони - "Ісламський джихад", ХАМАС та інші напівпроксі - проходять навчання в Сирії. Зрозуміло, що до цього долучені росіяни як інструктори, як люди, які мають унікальний досвід", - сказав в інтерв'ю DW директор київського Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, на думку якого, Ізраїль і Україна це "різні фронти однієї війни".

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Вісь Газа-Тегеран-Москва

Те, як давно, тісно і багаторівнево переплетені співпраця та інтереси ХАМАСу, Хезболли, Ірану та Росії, куди Тегеран постачає, серед іншого, ударні дрони та іншу військову техніку для загарбницької війни РФ проти України, аналізує у своїй статті в Focus-Online професор Йоахім Краузе (Joachim Krause) з Інституту безпеки при Університеті німецького Кіля. "Тому можна припустити, що Москва і Тегеран діють тут пліч-о-пліч і, що цей скоординований терористичний напад був підготовлений багато місяців тому і чекав слушної нагоди", - пише Краузе.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі в Досі у 2015 році з тодішнім головою політбюро ХАМАСу Халедом Машалем Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

Після початку загострення у Газі російські пропагандистські ЗМІ заявляли про те, що до ХАМАСу потрапила зброя, нібито продана Україною. В Києві це назвали дезінформацією, вказавши, що сама РФ могла передати ХАМАСу трофейну зброю з фронту в Україні з метою дискредитації Києва. Продовження цей скандал не отримав. Натомість журналіст-міжнародник Надав Еяль виявив на місці терактів кинуту бойовиками російську зброю, а газета Haaretz пише, що штурмовий підрозділ ХАМАСу "Нухба" озброєний "до зубів" отриманою від Ірану зброєю російського виробництва - від автоматів Калашникова до ПЗРК "Стріла".

"Результат російсько-ірансько-хамасівського зв'язку, прямого й опосередкованого, ми побачили на вулицях і будинках, раніше пасторальних галявинах міст і селищ у прикордонних з Газою районах, які стали руїнами", - пише оглядач газети.

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Слід "ПВК Вагнер"?

Тим часом, у Центрі національного спротиву при міноборони України 9 жовтня заявили, що бойовики ПВК "Вагнер", які вибули з Білорусі в країни Африки, були залучені в підготовку та передачу бойового досвіду терористам ХАМАС. "Ключовими напрямами стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скидування вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду", - наголошують в ЦНС.

Згодом таку ж оцінку в інтерв'ю "Українській правді" дав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. "Всі могли бачити відео у соцмережах - абсолютно природню для нашого регіону і неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися дрони проти бронетехніки. Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", - сказав він.

Френк Ледвідж Фото: DW

В Ізраїлі цю інформацію поки ніяк не коментують на офіційному рівні, країна наразі зайнята війною, армія готується до наземної фази операції "Залізні мечі".

Колишній офіцер британської військової розвідки з досвідом служби у "гарячих точках" Френк Ледвідж у коментарі DW сказав, що очікує того, що це буде вельми високотехнологічна війна "з потужним застосуванням дронів, тунелів, артилерійського вогню та авіаударів".

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Які наслідки?

На тлі перейняття ХАМАСом досвіду з фронту в Україні, аналітики застерігають тепер від ще більшого застосування дешевих дронів іншими терористичними групами по всьому світу.

У багатьох країнах вже інвестують у антидронові розробки радіоелектронної боротьби та фізичного захисту від дронів найрізноманітніших моделей, розмірів та конфігурацій - від великих ударних до відносно примітивних комерційних.

В Україні також приділяють цьому значну увагу. Навесні цього року було презентовано антидронову рушницю, яка успішно "садить" згадані вже дрони DJI. В Німеччині кілька років тому розробили гвинтівку HP 47 для схожих цілей. Ізраїльські компанії Xtend та D Fend Solutions також мають власні напрацювання в тому числі й з дистанційного перехоплення контролю над дронами різних моделей.

Експертка з питань безпеки Ліран Антебі радить вже зараз звернути увагу й на доступні широким масам технології штучного інтелекту. Ними вже у недалекому майбутньому можуть почати активно користуватися і зловживати терористичні угруповання у світі, застерігає вона.