Сектор Гази. Чому це гаряча точка на Близькому Сході

Атаки ХАМАС на Ізраїль із території Cектору Гази призвели до нової ескалації палестино-ізраїльського конфлікту. Якою є роль Сектора Гази та які умови життя там?

З 7 жовтня палестинський радикальний ісламістський рух ХАМАС, який Німеччина, Євросоюз, США та деякі арабські країни зарахували до терористичних організацій, з території Сектору Гази почав здійснюввати нові атаки на Ізраїль. Їхніми жертвами з обох боків уже стали більше тисячі людей. Останні події змушують уважно придивитися до Сектору Гази. Як цей маленький клаптик землі став гарячою точкою на Близькому Сході?

Один із найбільш густонаселених районів світу

Сектор Гази розташований на березі Середземного моря та межує з Ізраїлем та Єгиптом. Він займає територію завширшки близько 10 кілометрів і завдовжки 41 кілометр. У ньому мешкає трохи більше двох мільйонів людей, що робить його одним із найгустонаселеніших районів світу. Щільність населення у Газі, за останніми даними, становить близько 5,5 тисячі осіб на квадратний кілометр. Для порівняння: цей показник в Ізраїлі - близько 400 осіб на квадратний кілометр.

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Хто живе у секторі Газа?

Сектор Гази населений палестинцями. Це і ті, хто спочатку мешкав там, і численні біженці, які перебралися до Гази з інших районів Ізраїлю після створення держави Ізраїль у 1948 році та подальших конфліктів між ізраїльтянами та палестинцями.

Більшість мешканців проживає на півночі території, особливо у місті Газа. Населення дуже молоде, майже 40 відсотків його становлять діти та підлітки віком до 15 років.

У чому різниця із Західним берегом річки Йордан?

Палестинські території включають Сектор Гази і окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан. Західний берег зі Східним Єрусалимом межує з Ізраїлем та Йорданією та виходить до Мертвого моря.

Він значно більший за площею, менш густонаселений і суттєво відрізняється від Сектора Гази. На Західному березі річки Йордан діє партія ФАТХ - найсильніша фракція в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.

Хто править у Газі?

Бойовики руху ХАМАС Фото: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

З 2007 року Сектор Гази перебуває під владою озброєного радикального ісламістського руху ХАМАС. Він відкидає мирний процес із Ізраїлем. У своєму статуті ХАМАС вимагає знищення Ізраїлю.

Протягом багатьох років із Сектора Гази по ізраїльській території випускалися ракети, але атака, що почалася 7 жовтня, стала різкою ескалацією конфлікту, який спалахує знову і знову.

Чому сектор Газа ізольований?

З моменту приходу до влади ХАМАС у 2007 році Сектор Гази був класифікований Ізраїлем як "ворожа територія" і досі значною мірою ізольований. Ізраїль контролює сухопутні, морські та повітряні шляхи сполучення.

З того часу ХАМАС продовжує напади на Ізраїль, називаючи їх "самообороною", що призвело до чотирьох великих військових зіткнень з ізраїльською армією у минулому: у 2008/09, 2012, 2014 та 2021 роках.

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Блокаду Гази значною мірою поділяє її єдиний сусід - Єгипет. Внаслідок цього економічна ізоляція призвела до різкого погіршення життєвої ситуації в Секторі Гази. Населення там живе переважно у злиднях. Близько 40 відсотків мешканців віком від 15 до 24 років не мають роботи. Відсутність перспектив, особливо серед молоді, сприяє тому, що ХАМАС легко вербує серед неї нових бойовиків до своїх лав.

Як здійснюється постачання Гази?

Між Ізраїлем та Газою є пропускний пункт для людей (Ерез) та пропускний пункт для товарів (Керем Шалом/Суфа). Існує прикордонний перехід з Єгиптом у Рафаху.

Ввезення товарів суворо контролюється Ізраїлем, у тому числі і для того, щоб запобігти потраплянню зброї до Сектору Гази. Кордон із Єгиптом також часто блокується, і тоді ХАМАС намагається провезти товари контрабандним шляхом через мережу тунелів.

Ізраїль контролює постачання товарів до Гази Фото: Said Khatib/AFP/Getty Images

Сектор Гази значною мірою залежить від міжнародної допомоги. За даними ООН, вона стосується близько 80 відсотків населення. В особливо тяжкому становищі перебувають численні біженці, які живуть у таборах і повністю залежать від поставок допомоги.

Населення Гази має серйозні проблеми - електрика там часто подається лише на кілька годин на день. Води не вистачає і переважна більшість людей не має чистої питної води.

Система охорони здоров'я також залежить від міжнародної допомоги і - особливо під час військових конфліктів з Ізраїлем - зазнає надмірних навантажень.