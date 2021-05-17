Чи може ідея "двох держав" стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту?

Ідея про "дві держави для двох народів"на Близькому Сході вперше пролунала в доповіді Палестинської Королівської комісії під керівництвом британського лорда Вільяма Піля. Цю комісію було скликано британським урядом, оскільки Великобританія з 1922-го по 1947 рік керувала Палестиною за мандатом Ліги Націй. У доповіді, представленій 7 липня 1937 року, було запропоновано розділити Палестину на єврейську та арабську держави.

Читайте також: Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Звідки взялася ідея "двох держав для двох народів"?

Члени комісії опитали тоді понад 100 євреїв та арабів і дійшли реалістичних висновків: між двома цими групами населення, які живуть на обмеженому просторі, існує "нерозв'язний конфлікт", у цих груп практично немає нічого спільного. "Їхні національні надії не сумісні одна з одною", тож цю територію потрібно розділити на дві держави, зазначалося в доповіді. Пропозиція була відхилена британським урядом, який вважав її нездійсненною.

Лорд Вільям Піль представляє висновки комісії, що працювала під його керівництвом

Цей план довго залишався без уваги, проте його використовували вже як готову схему за всіх наступних спроб знизити гостроту конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами. У 1947 році цю ідею підхопила ООН. Резолюція 181 передбачає створення двох держав: єврейської та арабської, причому Єрусалим і Вифлеєм повинні залишитися під міжнародним контролем. Однак цю резолюцію відхилили арабські країни, які й чути про державу Ізраїль не хотіли.

Під час арабо-ізраїльської війни 1948 року обидві сторони спробували захопити якомога більше території. Тоді ж з'явилися перші палестинські біженці. Після Шестиденної війни 1967 року, внаслідок якої Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан і Єрусалим, здавалося, що не залишилося можливостей для реалізації концепції "двох держав".

Коли було визнано право палестинців на самовизначення?

Формула про "дві держави" знову повернулася на порядок денний у 1980 році, коли Європейське Економічне співтовариство, як тоді називався ЄС, висловилося за надання палестинцям права на самовизначення і закликало вирішити конфлікт на основі ідеї "двох держав". Однак знадобилося понад два десятиліття, поки Рада Безпеки ООН у березні 2002 року вжила цей термін у своїх документах. Джордж Буш-молодший став першим президентом США, який почав його застосовувати. У 2003 році ізраїльські та палестинські перемовники згадали ідею "двох держав" у так званій Женевській ініціативі.

Читайте також: Яке значення Голанські висоти мають для Ізраїлю, США та Сирії

Зближенню сторін сприяв той факт, що Організація звільнення Палестини (ООП) у 1988 році непрямо визнала Ізраїль. ООП фактично зробила це, відмовившись від своєї колишньої мети, - створити палестинську державу на всій території, що перебувала до 1947 року під управлінням Великобританії. Натомість ООП обмежилася регіонами, які у 1967 році окупував Ізраїль.

Місто розбрату - історія Єрусалима Місто Давида Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

Місто розбрату - історія Єрусалима Перше руйнування Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

Місто розбрату - історія Єрусалима Римське та візантійське панування Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

Місто розбрату - історія Єрусалима Завоювання арабами Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

Місто розбрату - історія Єрусалима Епоха Хрестових походів Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

Місто розбрату - історія Єрусалима Османи та британці Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

Місто розбрату - історія Єрусалима Розділене місто Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

Місто розбрату - історія Єрусалима Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю 1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

Місто розбрату - історія Єрусалима Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

Місто розбрату - історія Єрусалима Остаточний статус і досі не визначений Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну. Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков



До цього приєдналося - принаймні в окремих заявах своїх керівників, зокрема, Ісмаїла Ханії, - і радикальне палестинське угруповання ХАМАС. Інші високопоставлені представники ХАМАСу також використовували це формулювання, при цьому висували умову проведення референдуму серед палестинців.

Врегулювання конфлікту шляхом створення двох держав чи в одній державі?

На початку нинішнього століття концепція "двох держав" була популярною як серед ізраїльтян, так і серед палестинців. Однак через тривале будівництво єврейських поселень на окупованих територіях рівень схвалення цієї ідеї серед арабського населення почав знижуватися, а у 2014 році трохи більше його половини висловилися проти такого способу вирішення конфлікту.

Читайте також: Нетаньяху знову пообіцяв суверенітет Ізраїлю над єврейськими поселеннями

Така тенденція тривала в наступні роки. Крім того, багато палестинців кажуть, що ідею "двох держав" більш неможливо реалізувати на практиці через те, що тепер єврейські та арабські поселення на окупованих територіях розташовані упереміж.

Водночас в Ізраїлі знижувалася підтримка ідеї "двох держав" через палестинський терор. У 2015 році тільки близько половини населення висловлювалося на її користь. Який план міг би її замінити, теж поки невідомо. Більшість ізраїльтян виступає проти ідеї "однієї держави для двох народів". На їхню думку, це завдасть шкоди ідентичності Ізраїлю як єврейської держави.