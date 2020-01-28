Коментар: Безперспективна ситуація Ізраїлю

Нові спалахи насильства в Єрусалимі демонструють, що спроби ігнорувати близькосхідний конфлікт не призведуть до зникнення цього конфлікту. Останнім часом Ізраїль переважно приділяв увагу зближенню з арабськими державами й істотно просунувся на цьому шляху, в тому числі завдяки підтримці, яку Біньямін Нетаньяху отримував з боку адміністрації (експрезидента США. - Ред.) Дональда Трампа. Однак навіть той факт, що нові друзі Ізраїлю в Перській затоці ставлять інтереси палестинців нижче за власні стратегічні інтереси, нічого не змінює щодо загальної безперспективної ситуації.

Оглядач FAZ Ніколас Буссе

В Ізраїлі, котрий все ще намагається сформувати новий уряд, мало хто вірить у можливість вирішення конфлікту шляхом створення незалежної палестинської держави на західному березі річки Йордан. Зі свого боку, палестинці по-старому залишаються політично розколотими та мають керівництво, яке позбавлене можливості діяти.

Що в нинішній ситуації змінилося, так це міжнародна обстановка. За президентства Джо Байдена Америка вже не виступає безумовно на боці Ізраїлю, завдяки чому "близькосхідний квартет" (група міжнародних посередників в урегулюванні близькосхідного конфлікту, що складається із США, Росії, Європейського Союзу та ООН. - Ред.) знову демонструє єдність.

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Крім іншого, представники "близькосхідного квартету" виступили проти наміру Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима, котрий став приводом для чергової ескалації. Арабські держави, які підтримують відносини з ізраїльським урядом, також засудили ці плани. Такі обставини з погляду дипломатії відрізняються від ситуації кількарічної давнини. Щоби припинити насильство, однак, обидві сторони повинні бути готовими, в першу чергу, проявити стриманість.

Автор: Ніколас Буссе, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

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