Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль атакував цілі ХАМАС у Секторі Гази

Бойовики з Сектора Гази випустили у бік Ізраїлю понад 200 ракет, повідомив у вівторок, 11 травня, речник ізраїльської армії. Квота успішного перехоплення системою протиракетної оборони "Залізний купол" становить 90 відсотків, запевнив він.

За словами речника, третина з випущених бойовиками ракет впали ще на території Гази, тож там не виключені жертви і руйнування, повідомляє інформагенція dpa.

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За даними ізраїльських ЗМІ, ракети влучили у два житлових будинки в місті Ашкелон. Рятувальники повідомили про шістьох поранених. У радикальному ісламістському русі ХАМАС заявили, що обстріл Ашкелона був реакцією на удари ізраїльської армії по житловому будинку на заході Сектора Гази.

Авіаудари Ізраїлю у відповідь

У відповідь на ракетні обстріли армія Ізраїлю завдала авіаударів з використанням літаків та безпілотників по цілях у Секторі Гази. За даними речника армії Ізраїлю, було здійснено близько 130 атак на об'єкти ХАМАС - установки з виробництва ракет, майданчики вишколу бойовиків, а також військові табори. Завдали ударів і по двох тунелях. Як зазначив речник армії, внаслідок атак вбито 15 членів угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад".

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Органи охорони здоров'я у Секторі Гази тим часом повідомляють про 22 загиблих, серед яких - дев'ятеро дітей. Цю інформацію перевіряють, запевнили в армії Ізраїлю.

ЄС та США засудили ракетні атаки

Євросоюз засудив ракетну атаку на Ізраїль і закликав негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан та в Секторі Гази. Обстріл цивільного населення Ізраїлю ракетами з Сектора Гази абсолютно неприйнятний і веде до подальшої ескалації насильства, заявив представник Європейської зовнішньополітичної служби.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен висловив "глибоку стурбованість" через ракетний обстріл з території Сектора Гази, контрольованої рухом ХАМАС. "Незважаючи на те, що кроки до деескалації мають зробити усі сторони, Ізраїль, безумовно, має право захищати своє населення і територію від цих обстрілів", - заявив Блінкен.

Нетаньяху каже про перетин "червоної лінії"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив бойовикам жорсткою реакцію у відповідь на обстріли. "Терористичні організації у Секторі Гази сьогодні ввечері (10 травня. - Ред.) перетнули червону лінію, атакувавши нас ракетами у передмістях Єрусалима", - заявив він. Нетаньяху запевнив, що Ізраїль не потерпить нападів на свою територію, громадян та солдатів. "Хто на нас нападає, той заплатить високу ціну", - наголосив ізраїльський прем'єр.

Обмін ударами між ХАМАС та армією Ізраїлю відбувся на тлі заворушень у Східному Єрусалимі, що тривають з 7 травня. Червоний Півмісяць повідомив, що 10 травня у сутичках з ізраїльськими поліцейськими ушкодження отримали понад 500 палестинців.