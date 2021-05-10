Ізраїль завдав удару по цілях у Секторі Гази після ракетних обстрілів

Ізраїльська армія обстріляла цілі на півночі Сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку цієї палестинської території. Про це у понеділок, 10 травня, повідомили у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.

Згідно з даними відомства, було вбито трьох активістів руху ХАМАС. Водночас, як заявило міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази, внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито 20 палестинців, серед них дев'ять дітей, інформує агентство AFP.

У поліції Ізраїлю повідомили, що в бік країни було запущено низку ракет. Сигнал тривоги лунав і у Єрусалимі. Також у пресслужбі ізраїльської армії зазначили, що ракети перехоплювали системою "Залізний купол".

США і Німеччина закликають до деескалації

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) засудив атаку на Ізраїль. "Ракетний обстріл ізраїльського цивільного населення нічим не можна виправдати", - написав він на своїй сторінці у Twitter. За словами Мааса, усі сторони зобов'язані уникати подальших жертв серед цивільного населення. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен закликав до негайного припинення ракетних атак на Ізраїль. Він також додав, що усі сторони мають зробити кроки для деескалації ситуації.

Сутички в Східному Єрусалимі: сотні людей поранені

На тлі ракетних обстрілів правоохоронці повідомили про звільнення у Єрусалимі кварталів, прилеглих до Стіни плачу, після масштабнихсутичок палестинців з ізраїльською поліцією. За даними палестинського інформагентства WAFA, ізраїльські поліцейські проводили затримання палестинців в передмісті Східного Єрусалиму.

Учасник протесту палестинців у Єрусалимі тікає від сльозогінного газу поліції Ізраїлю

У Східному Єрусалимі 10 травня, за даними палестинського Червоного Півмісяця, внаслідок запеклих сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками постраждали сотні людей, близько п'ятдесяти були госпіталізовані.

Читайте також: Правозахисники звинуватили Ізраїль в апартеїді палестинців

Євреям заборонили марші з прапорами

Ізраїльська поліція, побоюючись заворушень, заборонила євреям 10 травня проводити марші з прапорами в історичній частині Єрусалима, а також відвідувати Храмову гору, яка є для мусульман третьою за значенням святинею - тут розташовані мечеті "Аль-Акса" і "Купол Скелі". На Храмовій горі раніше стояли й два юдейських храми, останній з яких був зруйнований римлянами в 70 році нашої ери. Стіна плачу - залишок цього храму - є для євреїв головною святинею.

Упродовж останніх днів понад 300 осіб було поранено в сутичках між ізраїльською поліцією і палестинцями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Це - найзапекліші сутички в цьому районі за останні роки.