Правозахисники звинуватили Ізраїль в апартеїді палестинців

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) зі штаб-квартирою у Нью-Йорку звинуватила владу Ізраїля у проведенні політики апартеїду палестинців та власної арабської меншини. Як йдеться у звіті організації, опублікованому у вівторок, 27 квітня, політика Ізраїлю щодо палестинців може трактуватися як злочини проти людства.

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Організація приєднується до думки інших правозахисників, що у цьому випадку йдеться не про суперечку про землю, а про єдиний режим, в якому палестинці потерпають від систематичного позбавлення їх основних прав, які надаються євреям.

При цьому автори 213-сторінкового звіту застерігають, що їхньою метою не є порівняння Ізраїля з Південною Африкою епохи апартеїду, а надання оцінки стосовно того, "чи становлять апартеїд конкретні дії та політика, як це визначено міжнародним правом".

У своєму звіті HRW вказує на ізраїльські обмеження руху палестинців та захоплення палестинських земель для поселення євреїв на території, окупованій у війні на Близькому Сході 1967 року, як приклади політики, яку, за її словами, складають злочини апартеїду та переслідування. "По всьому Ізраїлю та (палестинським територіям - Ред.) влада Ізраїлю переслідує намір зберегти панування над палестинцями, здійснюючи контроль над землею та демографічними показниками на благо євреїв-ізраїльтян", - йдеться у звіті.

Виходячи з цього, у звіті робиться висновок, що "ізраїльські чиновники вчинили злочини проти людства - апартеїд і переслідування", як це визначено Конвенцією про апартеїд 1973 року та Римським статутом 1998 року.

Влада Ізраїля відкидає звинувачення

У свою чергу, міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинуло ці заяви як "безглузді та неправдиві", і звинуватило HRW у просуванні "антиізраїльського порядку денного", зазначивши, що група "роками прагнула сприяти бойкоту Ізраїлю", повідомляє агенція Reuters.

"Мета цієї помилкової доповіді жодним чином не пов'язана з правами людини, а з постійною спробою HRW підірвати право держави Ізраїль існувати як національній державі єврейського народу", - заявив міністр стратегічних справ Міхаель Бітон.

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме дії Ізраїля і палестинців

У березні прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) оголосила, що розслідуватиме скоєння ймовірних воєнних злочинів на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан та секторі Гази. Вона зробила відповідне оголошення після того, як судді МКС вирішили, що суд має там юрисдикцію.

Палестинська адміністрація привітала це рішення, але ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху засудив його як антисемітизм і заявив, що Ізраїль не визнає повноважень суду.

Представники HRW закликали прокурорку Міжнародного кримінального суду "розслідувати та переслідувати осіб, які можуть бути причетними до апартеїду та переслідування".

Правозахисники також заявили, що ізраїльський закон про "національну державу" 2018 року, який проголошує, що лише євреї мають право на самовизначення в країні, забезпечує правову основу для проведення політики дискримінації арабської меншини Ізраїлю.

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