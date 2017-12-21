Правозахисники звинуватили Ізраїль в апартеїді палестинців

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) зі штаб-квартирою у Нью-Йорку звинуватила владу Ізраїля у проведенні політики апартеїду палестинців та власної арабської меншини. Як йдеться у звіті організації, опублікованому у вівторок, 27 квітня, політика Ізраїлю щодо палестинців може трактуватися як злочини проти людства.
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Організація приєднується до думки інших правозахисників, що у цьому випадку йдеться не про суперечку про землю, а про єдиний режим, в якому палестинці потерпають від систематичного позбавлення їх основних прав, які надаються євреям.
При цьому автори 213-сторінкового звіту застерігають, що їхньою метою не є порівняння Ізраїля з Південною Африкою епохи апартеїду, а надання оцінки стосовно того, "чи становлять апартеїд конкретні дії та політика, як це визначено міжнародним правом".
У своєму звіті HRW вказує на ізраїльські обмеження руху палестинців та захоплення палестинських земель для поселення євреїв на території, окупованій у війні на Близькому Сході 1967 року, як приклади політики, яку, за її словами, складають злочини апартеїду та переслідування. "По всьому Ізраїлю та (палестинським територіям - Ред.) влада Ізраїлю переслідує намір зберегти панування над палестинцями, здійснюючи контроль над землею та демографічними показниками на благо євреїв-ізраїльтян", - йдеться у звіті.
Виходячи з цього, у звіті робиться висновок, що "ізраїльські чиновники вчинили злочини проти людства - апартеїд і переслідування", як це визначено Конвенцією про апартеїд 1973 року та Римським статутом 1998 року.
Влада Ізраїля відкидає звинувачення
У свою чергу, міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинуло ці заяви як "безглузді та неправдиві", і звинуватило HRW у просуванні "антиізраїльського порядку денного", зазначивши, що група "роками прагнула сприяти бойкоту Ізраїлю", повідомляє агенція Reuters.
"Мета цієї помилкової доповіді жодним чином не пов'язана з правами людини, а з постійною спробою HRW підірвати право держави Ізраїль існувати як національній державі єврейського народу", - заявив міністр стратегічних справ Міхаель Бітон.
Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме дії Ізраїля і палестинців
У березні прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) оголосила, що розслідуватиме скоєння ймовірних воєнних злочинів на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан та секторі Гази. Вона зробила відповідне оголошення після того, як судді МКС вирішили, що суд має там юрисдикцію.
Палестинська адміністрація привітала це рішення, але ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху засудив його як антисемітизм і заявив, що Ізраїль не визнає повноважень суду.
Представники HRW закликали прокурорку Міжнародного кримінального суду "розслідувати та переслідувати осіб, які можуть бути причетними до апартеїду та переслідування".
Правозахисники також заявили, що ізраїльський закон про "національну державу" 2018 року, який проголошує, що лише євреї мають право на самовизначення в країні, забезпечує правову основу для проведення політики дискримінації арабської меншини Ізраїлю.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Понад двісті поселень
Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Чи є шанс на примирення?
У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Ізраїль конфіскує приватні землі
На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Знесення Амони
Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Барикади та заворушення
Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Конфлікт поселенців з палестинцями
Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Новий прихисток в Офрі
Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Примусове знесення в Офрі
Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.
Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко