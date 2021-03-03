Ізраїль не визнає юрисдикції МКС на Палестинських територіях

Ізраїль не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі щодо розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних на Палестинських територіях, а тому не співпрацюватиме зі слідством. Про це у четвер, 8 квітня, заявили у офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Читайте також: У Міжнародного кримінального суду з'явиться новий прокурор. Чому це важливо для України

Як наголошується у заяві, Ізраїль поінформує суд про те, що той не має жодних повноважень для початку розслідування. Ізраїль є правовою державою, яка сама може провести перевірку, стверджується у заяві. "У листі (до МКС. - Ред.) Ізраїль чітко відкине твердження, що скоює воєнні злочини", - наголосили в офісі Нетаньяху, цитує інформагенція dpa.

На початку березня прокурорка МКС Фату Бенсуда повідомила про початок розслідування щодо Ізраїлю та палестинців. Розслідування стосуватиметься злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС і були скоєні, починаючи з 13 червня 2014 року, тобто під час кривавого конфлікту в Секторі Гази.

Раніше у МКС заявляли про обґрунтовані підозри щодо вчинення воєнних злочинів представниками ізраїльської армії, ізраїльських установ, радикального руху ХАМАС та палестинських озброєних груп. Бенсуда обіцяла "незалежне, об'єктивне розслідування без страху та преференцій".

У лютому цього року суд встановив, що його юрисдикція поширюється і на Палестинські території та Західний берег річки Йордан.

МКС дав Ізраїлю та Палестинській національній адміністрації місяць часу, аби повідомити суд, чи вони розпочнуть власне розслідування щодо можливих воєнних злочинів. У разі, якби Ізраїль повідомив про початок такого розслідування, він міг би попросити про відтермінування.

Під час боїв у Секторі Гази влітку 2014 року загинули 2250 палестинців та понад 70 ізраїльтян. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинувачувала обидві сторони у вчиненні воєнних злочинів.

Нетаньяху закидав суду "лицемірство" та "антисемітизм", а воєнні злочини, за його словами, вчиняють "терористи", проти яких ізраїльські солдати борються у "високо моральний спосіб".

Читайте також: МКС вирішив розслідувати воєнні злочини на Донбасі й в Криму

МКС розглядає справи про геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності. Ізраїль не визнає МКС. Не є членами суду також США, Росія і Китай. Палестинці приєдналися до МКС у 2015 році.