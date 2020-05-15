 Прокуратура МКС почала розслідування щодо дій Ізраїлю на палестинських територях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

Прокуратура МКС почала розслідування щодо дій Ізраїлю на палестинських територях

Прокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі проводитиме розслідування подій, які сталися на палестинських територіях після 13 червня 2014 року.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Прокуратура Міжнародного кримінального суду (МКС) береться за повноцінне розслідування щодо Ізраїлю на предмет вчинення ймовірних воєнних злочинів на палестинських територіях. Про це у середу, 3 березня, повідомила головна прокурорка МКС Фату Бенсуда у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті суду.

"Розслідування стосуватиметься злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС і були скоєні, починаючи з 13 червня 2014 року", - йдеться у заяві.

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За словами прокурорки МКС, з огляду на обмежені ресурси, великий обсяг поточного навантаження і ускладнень, викликаних пандемією коронавірсу, з пріоритетами у розслідуванні слідство визначиться пізніше.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, за результатами розслідування обвинувачення можуть бути висунуті прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, міністрам оборони і високопоставленим офіцерам ЦАХАЛу, причетним до військових дій в період після 13 червня 2014 року.

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Нагадаємо, на початку лютого 2021 року МКС ухвалив, що його юрисдикція поширюється на сектор Гази і Західний берег річки Йордан. Це означає, що суд може почати розслідування про можливі військові злочини ізраїльських військових на цих територіях.

Головна прокурорка МКС Бенсуда ще у 2019 році заявляла, що є "розумні підстави" для початку розслідування дій ізраїльських військових в секторі Гази і на Західному березі. Але перед початком розслідування вона попросила суд встановити, чи є у нього територіальна юрисдикція для цього.

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Палестинці приєдналися до Міжнародного кримінального суду в 2015 році і наполягають на проведенні розслідування на предмет вчинення Ізраїлем воєнних злочинів. Ізраїль не є членом МКС і стверджує, що у суду немає юрисдикції для розгляду подібних питань.

Як відомо, МКС, більш відомий під назвою Гаазький трибунал опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

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