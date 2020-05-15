Прокуратура МКС почала розслідування щодо дій Ізраїлю на палестинських територях

Прокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі проводитиме розслідування подій, які сталися на палестинських територіях після 13 червня 2014 року.
Прокуратура Міжнародного кримінального суду (МКС) береться за повноцінне розслідування щодо Ізраїлю на предмет вчинення ймовірних воєнних злочинів на палестинських територіях. Про це у середу, 3 березня, повідомила головна прокурорка МКС Фату Бенсуда у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті суду.
"Розслідування стосуватиметься злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС і були скоєні, починаючи з 13 червня 2014 року", - йдеться у заяві.
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За словами прокурорки МКС, з огляду на обмежені ресурси, великий обсяг поточного навантаження і ускладнень, викликаних пандемією коронавірсу, з пріоритетами у розслідуванні слідство визначиться пізніше.
Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, за результатами розслідування обвинувачення можуть бути висунуті прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, міністрам оборони і високопоставленим офіцерам ЦАХАЛу, причетним до військових дій в період після 13 червня 2014 року.
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Нагадаємо, на початку лютого 2021 року МКС ухвалив, що його юрисдикція поширюється на сектор Гази і Західний берег річки Йордан. Це означає, що суд може почати розслідування про можливі військові злочини ізраїльських військових на цих територіях.
Головна прокурорка МКС Бенсуда ще у 2019 році заявляла, що є "розумні підстави" для початку розслідування дій ізраїльських військових в секторі Гази і на Західному березі. Але перед початком розслідування вона попросила суд встановити, чи є у нього територіальна юрисдикція для цього.
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Палестинці приєдналися до Міжнародного кримінального суду в 2015 році і наполягають на проведенні розслідування на предмет вчинення Ізраїлем воєнних злочинів. Ізраїль не є членом МКС і стверджує, що у суду немає юрисдикції для розгляду подібних питань.
Як відомо, МКС, більш відомий під назвою Гаазький трибунал опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності.