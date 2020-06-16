 Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду

США не визнають Міжнародний кримінальний суд, який з березня розслідує ймовірну причетність американських військових і ЦРУ до воєнних злочинів в Афганістані.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Суд у Нью-Йорку заблокував рішення президента США Дональда Трампа, що дозволяє запроваджувати санкції щодо членів Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Про це повідомляє у вівторок, 5 січня, правозахисна організація Open Society Justice Initiative, що позивалася проти указу Трампа.

Читайте також: Коментар: Дональд Трамп атакує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Своєю ухвалою суд наклав тимчасову заборону на виконання указу, підписаного Трампом 11 червня цього року. Згідно з тодішнім указом, держсекретар Майк Помпео та міністр фінансів Стівен Мнучін можуть забороняти співробітникам МКС в'їзд до Сполучених Штатів і заморожувати їхні активи на території цієї країни. У вересні Помпео запровадив заборону на в'їзд до США, а також наклав економічні санкції на прокурорку МКС Фату Бенсуда.

МКС розслідує воєнні злочини в Афганістані

США не визнають Міжнародний кримінальний суд, створений у 2002 році. У березні МКС дозволив проведення розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних у 2003-2014 роках в Афганістані. Прокурорка Бенсуда намагається з'ясувати, чи причетні до них бойовики радикального руху "Талібан", афганська влада, військові США та американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

Помпео тоді заявив про готовність США вжити "будь-яких необхідних заходів", "щоб захистити своїх громадян від зрадницького так званого суду". У 2019 році американська влада вже запровадила обмеження на в'їзд співробітників МКС до США. Афганістан теж відмовляється співпрацювати з МКС, хоч є його членом.

Нагадаємо, у грудні прокурори МКС в Гаазі, який з 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", ухвалили рішення про наявність підстав для початку офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Сході України та в анексованому Криму. Прокурорка МКС Бенсуда заявила, що є достатньо підстав вважати, що в Україні вчинялись воєнні злочини.

Дивитись відео 02:46

Експерти про рішення Росії: Невизнання Гаазького трибуналу не звільняє від відповідальності (17.11.2016)

Також за темою

Niederlande Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

Коментар: Дональд Трамп атакує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 16.06.2020

Персональними санкціями проти суддів США хочуть змусити до мовчання суд, що розслідує воєнні злочини. Європейські партнери мають цьому завадити, пише Бернд Ріґерт.

Afghanistan Raketenangriff auf Kabul

У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені 21.11.2020

Унаслідок обстрілу мінометними мінами у центрі афганської столиці Кабулі загинули щонайменше восьмеро людей, ще 31 особу поранено.

Afghanistan US-Truppen

У Пентагоні назвали умови для виведення військ з Афганістану 12.10.2020

Передумовою виведення американських військ з Афганістану має стати виконання радикальним рухом "Талібан" своїх зобов'язань з досягнутої в Катарі угоди, наголосили в Пентагоні.

Реклама

Докладно

На вулицях Атланти

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вибори у штаті Джорджія до Сенату США стануть визначальними для того, чи зможе Джо Байден втілити свою програму.  

Штаб-квартира Газпрому в Москві

"Газпром" втратив монополію в Болгарії та Хорватії через TAP

Постачання газу з Азербайджану і СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  