Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду

Суд у Нью-Йорку заблокував рішення президента США Дональда Трампа, що дозволяє запроваджувати санкції щодо членів Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Про це повідомляє у вівторок, 5 січня, правозахисна організація Open Society Justice Initiative, що позивалася проти указу Трампа.

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Своєю ухвалою суд наклав тимчасову заборону на виконання указу, підписаного Трампом 11 червня цього року. Згідно з тодішнім указом, держсекретар Майк Помпео та міністр фінансів Стівен Мнучін можуть забороняти співробітникам МКС в'їзд до Сполучених Штатів і заморожувати їхні активи на території цієї країни. У вересні Помпео запровадив заборону на в'їзд до США, а також наклав економічні санкції на прокурорку МКС Фату Бенсуда.

МКС розслідує воєнні злочини в Афганістані

США не визнають Міжнародний кримінальний суд, створений у 2002 році. У березні МКС дозволив проведення розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних у 2003-2014 роках в Афганістані. Прокурорка Бенсуда намагається з'ясувати, чи причетні до них бойовики радикального руху "Талібан", афганська влада, військові США та американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

Помпео тоді заявив про готовність США вжити "будь-яких необхідних заходів", "щоб захистити своїх громадян від зрадницького так званого суду". У 2019 році американська влада вже запровадила обмеження на в'їзд співробітників МКС до США. Афганістан теж відмовляється співпрацювати з МКС, хоч є його членом.

Нагадаємо, у грудні прокурори МКС в Гаазі, який з 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", ухвалили рішення про наявність підстав для початку офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Сході України та в анексованому Криму. Прокурорка МКС Бенсуда заявила, що є достатньо підстав вважати, що в Україні вчинялись воєнні злочини.