МКС санкціонував розслідування дій США в Афганістані, Вашингтон обурений

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі санкціонували масштабне розслідування щодо можливих воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних сторонами збройного протистояння у Афганістані. В ухваленому в четвер, 5 березня, рішенні Гаазького трибуналу зазначається, що санкціоновані МКС розслідування стосуватимуться дій урядових сил Афганістану, бойовиків радикального руху "Талібан", а також військових США й представників американських спецслужб, передає агенція новин AP.

Ідеться насамперед про вчинення "актів тортур, жорстокого поводження, образи особистої гідності, зґвалтування і сексуального насильства стосовно осіб, які утримуються під вартою у зв'язку з конфліктом в Афганістані та інших місцях, переважно в період 2003-2004 років", зазначається в рішенні суду.

Власне, нинішня ухвала стала результатом розгляду оскарження на попереднє рішення щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів у Афганістані. Цей випадок - перший в історії, коли прокурор міжнародного суду залучений до розслідування можливих протиправних дій американських військових.

Курс на конфронтацію з Вашингтоном

Сьогоднішня ухвала МКС, яку схвально сприйняли правозахисні організації, фактично означає подальшу конфронтацію цієї міжнародної судової інстанції зі Сполученими Штатами. Тривалий час Вашингтон відмовляється визнавати юрисдикцію суду і співпрацювати з ним. Цього разу на рішення МКС блискавично відреагував держсекретар США Майк Помпео.

У зробленій цього ж дня заяві керівник Держдепу назвав сам МКС "незрозуміло якою політичною інституцією, що маскується під орган правосуддя". Крім того, Помпео нагадав, що це рішення ухвалено саме через кілька днів після "підписання Сполученими Штатами історичної мирної угоди щодо Афганістану, що є найкращим шансом для досягнення миру", цитує AP.

Помпео запевнив, що Сполучені Штати "вживатимуть всіх необхідних заходів для захисту громадян від цього зрадницького, незаконного, так званого суду". Він також закинув МКС, що Гаазький трибунал перетворився на "знаряддя політичної вендети".

У цьому сенсі заяви Помпео перегукуються з критикою колишнього радника з нацбезпеки президента США Дональда Трампа - Джона Болтона. 2018 року Болтон звинуватив МКС, що той своїми "неприпустимими" діями "загрожує суверенітету Америки та національним інтересам США", нагадує AP.

Вимога зменшити насильство

Водночас держсекретар США звернувся з вимогою знизити нинішній ступінь насильства в Агфаністані. У своїй заяві, яку наводить агенція новин Reuters, Помпео назвав нинішню спіраль насильства "неприпустимою". На його думку, потрібно "негайно" покласти край цьому спалаху насильства з метою подальшого руху в бік реалізації мирного процесу, прописаного в укладеній нещодавно угоді між США та талібами.

Держсектар також наполіг на тому, щоб сторони збройного протистояння в Афганістані припинили стріляти, а замість цього готувалися до проведення внутрішньоафганських переговорів.

Нагадаємо, впродовж останніх днів таліби здійснили десятки нападів на афганських силовиків, внаслідок чого було вбито десятки осіб. США 4 березня відповіли авіаударами по позиціях "Талібану".