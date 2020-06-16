У Міжнародного кримінального суду в Гаазі з'явиться новий прокурор. Чому це важливо для України

Новим головним прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, який, зокрема, розслідує воєнні злочини, стане британський юрист та дипломат Карім Хан. Відповідне рішення представники країн-учасниць МКС ухвалили у другому турі таємного голосування увечері п'ятниці, 12 лютого.

Читайте також: Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі

"Блискучий юрист" із досвідом роботи в МКС

За обрання Хана проголосували 77 зі 123 учасників голосування. Британський юрист очолюватиме МКС протягом дев'яти років, починаючи з 16 червня. На цій посаді він замінить чинну головну прокурорку МКС Фату Бенсуду з Гамбії.

Зараз Хан очолює слідчу групу ООН з розслідування воєнних злочинів терористичного угруповання "Ісламська держава" в Іраку. При цьому раніше він працював у МКС як у якості прокурора, так і захисником. Серед справ, до яких він мав відношення під час роботи в МКС, - трибунали щодо Кенії, Судану та Лівії. Колеги характеризують його як "блискучого адвоката" та "мудрого стратега".

Читайте також: Насильницькі зникнення на Донбасі має розслідувати МКС - правозахисники

Розслідування воєнних злочинів на Донбасі

Це призначення є важливим для України з огляду на той факт, що наприкінці минулого року МКС вирішив розпочати офіційне розслідування за позовом Києва щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Сході України та в анексованому Росією Криму. Бенсуда розділила ці злочини на три групи: злочини, вчинені під час ведення бойових дій, злочини, вчинені під час утримання полонених, а також злочини, скоєні у Криму.

Міжнародний кримінальний суд, більш відомий під назвою Гаазький трибунал, що опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності, із квітня 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі.

Пізніше МКС прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту між Росією і Україною. Після цього - у листопаді 2016 року - президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про вихід РФ з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду та участі у Римському статуті. Україна при цьому підписала Римський статут, але досі не ратифікувала його.