Загострення у Секторі Гази: по Ізраїлю випустили 36 ракет

36 ракет було випущено у бік Ізраїлю в ніч на суботу, 24 квітня, з території Сектора Гази. Про це вранці після атаки повідомили у ізраїльських збройних силах.

Згідно з даними військових, перші ракети з боку бойовиків у Секторі Гази були запущені близько опівночі. У відповідь на це ізраїльські військові обстріляли палестинську територію з танків, однак пуски не припинилися.

Удар ізраїльської авіації у відповідь

Після цього ізраїльська військова авіація завдала кілька ударів. "Винищувачі та штурмові гелікоптери вдарили по низці військових цілей (радикального ісламістського руху. - Ред.) ХАМАС у Секторі Гази", - зазначається у заяві військових, цитує інформагенція AFP. За їхніми даними, серед цілей були об'єкти підземної інфраструктури та ракетні пускові установки.

Також у армії Ізраїлю повідомили, що усі ракети, випущені з Сектора Гази, були або перехоплені у повітрі, або влучили у безлюдну територію, не завдавши жодної шкоди. Водночас місцеве населення було змушене сховатися в укриттях під час оголошеної внаслідок атаки тривоги. Це була найбільш масштабна атака з території Сектора Гази від початку року.

Заворушення у Єрусалимі

Загострення у Секторі Гази виникло на тлі заворушень, що розпочалися 22 квітня з маршу сотень прихильників праворадикального єврейського націоналістичного угрупування "Лехава" у серці Східного Єрусалиму. Під час маршу лунали гасла на кшталт: "Смерть арабам!".

Палестинські протестувальники під час сутичок із ізраїльською поліцією у Єрусалимі

Під час протестів арабського населення, які розпочалися в той самий день, у сутичках з поліцією лише у четвер було травмовано щонайменше 125 осіб. У п'ятницю сутички продовжилися, коли десятки тисяч мусульман залишили мечеть Аль-Акса після молитви.

Протести у Східному Єрусалимі підживлює також заборона масових зібрань та серія відеозаписів, які поширюють у інтернеті. На кадрах можна побачити молодих арабів, які нападають на ультраортодоксальних євреїв, а також єврейських екстремістів, які залякують арабів на вулицях міста.

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Протести підтримали у ХАМАС

У військовому крилі ХАМАС висловили підтримку протестам у Східному Єрусалимі. Також альянс палестинських груп бойовиків включно із ХАМАС та організацією "Ісламський джихад" опублікували заяву, в якій запевнили, що "не можуть мовчати" на тлі насильства.

У Вашингтоні висловили "глибоке занепокоєння" зростанням напруженості, закликавши до "спокою і єдності". "Риторика екстремістських протестувальників, що викрикують сповнені ненависті та насильства гасла, має бути рішуче відкинута", - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.