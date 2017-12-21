Сотні постраждалих внаслідок сутичок у Східному Єрусалимі

У Східному Єрусалимі внаслідок чергових сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками у понеділок, 10 травня, постраждали сотні людей, повідомив палестинський Червоний Півмісяць. За його даними, у сутичках цього дня травми отримали щонайменше 305 палестинців, з них 228 звернулися до лікарень, семеро зазнали серйозних ушкоджень. Поліція заявила про 21 пораненого правоохоронця, троє з них були госпіталізовані, повідомляє інформагенція AP.

Палестинські демонстранти закидали камінням ізраїльських поліцейських біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, правоохоронці у відповідь застосували світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.

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Представник ізраїльської поліції заявив, що поліція не дозволить "екстремістам" створити загрозу для громадської безпеки. Сутички відбулися за кілька годин до запланованого на цей день маршу євреїв на відзначення захоплення Ізраїлем Східного Єрусалима в результаті Шестиденної війни 1967 року.

Цього року День Єрусалима відзначають 10 травня, свято припало на останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. Ізраїльська поліція обмежила низку заходів поблизу мечеті Аль-Акса.

Засідання Ради Безпеки ООН

Останні заворушення у Східному Єрусалимі тривають уже кілька днів. 7 травня конфлікт спалахнув на Храмовій горі після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Згодом поліція скасувала це рішення, однак ескалації напруженості посприяла загроза виселення кількох палестинських родин з одного з районів Східного Єрусалима.

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За інформацією армії Ізраїлю, у ніч на 10 травня бойовики ХАМАС з Сектора Гази випустили кілька ракет у бік Ізраїлю. У відповідь ізраїльські танки обстріляли об'єкти ХАМАС. Також Ізраїль закрив з Сектором Гази прикордонний контрольно--пропускний пункт Ерез та зону для вилову риби у водах, що виходять на територію Сектора Гази.

Занепокоєність ситуацією в Єрусалимі висловили ЄС, США та ООН, закликаючи до деескалації. 10 травня щодо ситуації в Єрусалимі мають відбутися консультації у Раді Безпеки ООН.

