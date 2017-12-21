 Сотні постраждалих внаслідок сутичок у Східному Єрусалимі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сотні постраждалих внаслідок сутичок у Східному Єрусалимі

Сутички між палестицями та ізраїльськими силовиками у Східному Єрусалимі не вщухають кілька днів поспіль. 10 травня у сутичках, за даними Червоного Півмісяця, вже постраждали понад 300 палестиців.

Біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі 10 травня

Біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі 10 травня

У Східному Єрусалимі внаслідок чергових сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками у понеділок, 10 травня, постраждали сотні людей, повідомив палестинський Червоний Півмісяць. За його даними, у сутичках цього дня травми отримали щонайменше 305 палестинців, з них 228 звернулися до лікарень, семеро зазнали серйозних ушкоджень. Поліція заявила про 21 пораненого правоохоронця, троє з них були госпіталізовані, повідомляє інформагенція AP.

Палестинські демонстранти закидали камінням ізраїльських поліцейських біля мечеті  Аль-Акса на Храмовій горі, правоохоронці у відповідь застосували світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.

Читайте також: Правозахисники звинуватили Ізраїль в апартеїді палестинців

Представник ізраїльської поліції заявив, що поліція не дозволить "екстремістам" створити загрозу для громадської безпеки. Сутички відбулися за кілька годин до запланованого на цей день маршу євреїв на відзначення захоплення Ізраїлем Східного Єрусалима в результаті Шестиденної війни 1967 року.

Дивитись відео 00:29

Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

Цього року День Єрусалима відзначають 10 травня, свято припало на останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. Ізраїльська поліція обмежила низку заходів поблизу мечеті Аль-Акса.

Засідання Ради Безпеки ООН

Останні заворушення у Східному Єрусалимі тривають уже кілька днів. 7 травня конфлікт спалахнув на Храмовій горі після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Згодом поліція скасувала це рішення, однак ескалації напруженості посприяла загроза виселення кількох палестинських родин з одного з районів Східного Єрусалима.

Читайте також: Ізраїль не визнає юрисдикції МКС на Палестинських територіях

За інформацією армії Ізраїлю, у ніч на 10 травня бойовики ХАМАС з Сектора Гази випустили кілька ракет у бік Ізраїлю. У відповідь ізраїльські танки обстріляли об'єкти ХАМАС. Також Ізраїль закрив з Сектором Гази прикордонний контрольно--пропускний пункт Ерез та зону для вилову риби у водах, що виходять на територію Сектора Гази.

Занепокоєність ситуацією в Єрусалимі висловили ЄС, США та ООН, закликаючи до деескалації. 10 травня щодо ситуації в Єрусалимі мають відбутися консультації у Раді Безпеки ООН.

  • Проголошення Держави Ізраїль у 1948 році

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Тріумф надії

    Це сталося. 14 травня 1948 року, останнього дня дії Британського мандату щодо Палестини, уродженець польського Плонська Давид Бен-Гуріон оголосив про заснування Держави Ізраїль. "Ніколи не припинялися молитва та надія про повернення на свою землю та відновлення державної свободи", - проголосив Бен-Гуріон у Тель-Авівському музеї.

  • Прапор Ізраїлю біля будівлі ООН

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    У Новому Світі

    Дипломатичний тріумф: прапор нової держави одразу замайорів перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Для ізраїльтян це був ще один крок на шляху до безпеки та свободи: нарешті вони отримали власну державу, що має міжнародне визнання.

  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Освенцім.

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Найтемніша доба

    Значення заснування Держави Ізраїль після катастрофи європейського єврейства важко переоцінити: шість мільйонів євреїв загинули від рук нацистів, у тому числі й у таборах смерті, де вбивства відбувалися в індустріальних масштабах. На фото зображені в'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору "Освенцім".

  • Палестинські біженці

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    "День катастрофи" - палестинський погляд

    Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Із поглядом у майбутнє

    Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


DW.COM

Місто розбрату - історія Єрусалима

Єрусалим - одне з найдавніших міст світу, за яке упродовж тисячоліть точиться боротьба. Його вважають своїм Святим містом юдеї, мусульмани та християни.  

Також за темою

Israel-Palästina | Neue Zusammenstößen in Jerusalem

У Єрусалимі не вщухають сутички палестинців та поліції: десятки поранених 09.05.2021

Другий вечір поспіль у Єрусалимі тривали сутички, головно біля Дамаських воріт та в одному з районів Східного Єрусалима. Поліцейські застосувували гумові кулі та водомети у відповідь на каміння з боку палестинців.

Israel Nahostkonflikt Raketenangriffe aus Gaza

У День Єрусалима палестинці обстріляли ракетами територію Ізраїлю 10.05.2021

У відповідь на ракетні обстріли ізраїльські танки завдали ударів по об'єктах ХАМАС. З міркувань безпеки 10 травня в Єрусалимі обмежили низку заходів з нагоди свята Дня Єрусалима.

Israel | Ausschreitungen in Jerusalem

Понад дві сотні поранених у сутичках палестинців та поліції в Єрусалимі 08.05.2021

Ізраїльські поліцейські застосували гумові кулі та перцевий газ у відповідь на спроби палестинців закидати їх камінням біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі.

Реклама

Докладно

Олаф Шольц

Кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц: робот з емоціями?

СДПН визначилася з кандидатом у канцлери. Ним став віцеканцлер Олаф Шольц. DW - про людину на прізвисько "Шольцомат".  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  