У Єрусалимі не вщухають сутички палестинців та поліції: десятки поранених

У Єрусалимі другий вечір поспіль тривали сутички палестинців з ізраїльською поліцією. Увечері у суботу, 8 травня, заворушення виникли в одному з районів Східного Єрусалима та біля Дамаських воріт, що відкривають дорогу до Старого міста. Як повідомив представник Червоного Півмісяця інформагенції AFP, у другу ніч протистояння поранення отримали 90 палестинців, серед яких і неповнолітні. Днем раніше повідомляли про понад 220 постраждалих, серед яких і 17 ізраїльських поліцейських.

Натомість у Старому місті, де у п'ятницю мали місце жорсткі зіткнення, великих сутичок напередодні вдалося уникнути. На вечірню молитву в суботу з нагоди наближення завершення священного для мусульман місяця Рамадан у мечеті Аль-Акса зібралися, за оцінками ізраїльських ЗМІ, до 90 тисяч мусульман. Поліція обмежила вхід у Старе місто, пропускаючи не всіх охочих, що і спричинило протистояння біля Дамаських воріт. Молоді палестинці почали жбурляти каміння в правоохоронців. Поліцейські у відповідь застосували водомети, гумові кулі та світлошумові гранати. Поліція повідомила про одного постраждалого правоохоронця.

Приводом для спалаху протестів стала загроза виселення кількох палестинських родин з одного з районів Східного Єрусалима. Саме цей район також став епіцентром запеклого протистояння напередодні.

Сутички у Єрусалимі виникали вже неодноразово від початку священного для мусульман місяця Рамадан. Утім, насильницьке протистояння на Храмовій горі ввечері у п'ятницю стало першим з серпня 2019 року.

Євросоюз і США закликали Ізраїль та палестинців до деескалації конфлікту в Східному Єрусалимі.