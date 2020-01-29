Понад дві сотні поранених у сутичках палестинців та поліції в Єрусалимі

У Єрусалимі ввечері у п'ятницю, 7 травня, виникли сутички палестинців з ізраїльською поліцією. Внаслідок інциденту біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі поранення отримали, за оновленими даними, понад 220 осіб, у тому числі 17 правоохоронців. За інформацією поліції, палестинці після вечірньої молитви почали закидати правоохоронців камінням і піротехнічними засобами. У відповідь поліцейські застосували гумові кулі і сльозогінний газ.

За повідомленням кореспондента інформагенції AFP, насильницькі сутички спалахували ввечері і в інших частинах міста. У Червоному Півмісяці зазначили, що у лікарні доправили 108 травмованих палестинців.

Сутички у Єрусалимі виникали вже неодноразово від початку священного для мусульман місяця Рамадан і рішення глави Палестинських територій Махмуда Аббаса відкласти намічені на 22 травня загальні вибори. Утім, насильницьке протистояння на Храмовій горі востаннє мало місце ще у серпні 2019 року.

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Спершу конфлікт спалахнув після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Пізніше ескалації напруженості посприяла загроза виселення кількох палестинських родин з одного з районів Східного Єрусалима. Поліція 7 травня розігнала присутніх там демонстрантів світлошумовими гранатами.