У День Єрусалима палестинці обстріляли ракетами територію Ізраїлю

Бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС у понеділок, 10 травня, випустили з Сектора Гази три ракети у бік районів на півдні Ізраїлю, повідомила пресслужба армії Ізраїлю у соцмережі Twitter. Одна з них була перехоплена системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Напередодні ввечері з Сектора Гази у бік Ізраїлю були випущені чотири ракети, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинили низку пожеж. У відповідь на ці дії ізраїльські танки завдали ударів по об'ктах ХАМАС у Секторі Гази. Також Ізраїль закрив з Сектором Гази прикордонний контрольно--пропускний пункт Ерез та зону для вилову риби у водах, що виходять на Сектор Гази, повідомляє інформагенція dpa.

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Загострення у Єрусалимі

Ці події відбуваються на тлі загострення у Єрусалимі. Внаслідок сутичок з ізраїльською поліцією на Храмовій горі, поблизу Старого міста та в одному з районів східної частини Єрусалима з вечора 7 травня поранення отримали близько 300 палестинців та 20 правоохоронців. Приводом для спалаху протестів палестинців стала загроза виселення кількох палестинських родин з одного з районів Східного Єрусалима.

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Через побоювання нових заворушень ізраїльска поліція обмежила 10 травня заходи у Єрусалимі. Утім, вранці вже виникли сутички між палестинцями та правоохоронцями на Храмовій горі. 10 травня в Ізраїлі відзначають День Єрусалима, проголошений після переходу під контроль Ізраїлю східної частини міста з Храмовою горою та Стіною плачу після Шестиденної війни 1967 року.