ЄС зупиняє фінансування проєктів розвитку для палестинців

Єврокомісія вирішила "переглянути" всі проєкти розвитку на Палестинських територіях на загальну суму 691 мільйон євро. Нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям будуть відкладені.

Європейська Комісія "негайно призупиняє" виплати по усім проєктам розвитку на Палестинських територіях після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, повідомив єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї у понеділок, 9 жовтня.

"Як найбільший донор палестинців, Європейська Комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 мільйон євро", - цитує єврокомісара агенція dpa.

Він зауважив, що "масштаби терору й жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом" і тепер неможливо продовжувати співпрацю як раніше. Варгеї додав, що нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям будуть відкладені.

Зіткнення між ХАМАС і Ізраїлем тривають

Бойовики ХАМАС напали на низку ізраїльських населених пунктів 7 жовтня. Бойові зіткнення тривають третій день. У понеділок армія Ізраїлю повідомила про повне відновлення контролю в населених пунктах, атакованих ХАМАС.

Наразі сторони продовжують обмінюватися повітряними ударами, але Ізраїль, ймовірно, готується до наземної операції в Секторі Гази.

Станом на вечір 9 жовтня відомо про понад 800 загиблих та більше 2600 поранених в Ізраїлі. У Газі кажуть про більш ніж 500 загиблих і близько 2300 поранених палестинців.

Також в Ізраїлі підтвердили захоплення ХАМАСом у заручники близько 150 людей.