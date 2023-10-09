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ЄС зупиняє фінансування проєктів розвитку для палестинців

Степан Смишляєв
9 жовтня 2023 р.

Єврокомісія вирішила "переглянути" всі проєкти розвитку на Палестинських територіях на загальну суму 691 мільйон євро. Нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям будуть відкладені.

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Мечеть, зруйнована ізраїльськими авіаударами у Газі
Єврокомісія призупиняє фінансування всіх проєктів розвитку на палестинських територіях. На фото: мечеть, зруйнована ізраїльськими авіаударами у ГазіФото: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Європейська Комісія "негайно призупиняє" виплати по усім проєктам розвитку на Палестинських територіях після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, повідомив єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї у понеділок, 9 жовтня.

"Як найбільший донор палестинців, Європейська Комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 мільйон євро", - цитує єврокомісара агенція dpa.

Він зауважив, що "масштаби терору й жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом" і тепер неможливо продовжувати співпрацю як раніше. Варгеї додав, що нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям будуть відкладені.

Зіткнення між ХАМАС і Ізраїлем тривають

Бойовики ХАМАС напали на низку ізраїльських населених пунктів 7 жовтня. Бойові зіткнення тривають третій день. У понеділок армія Ізраїлю повідомила про повне відновлення контролю в населених пунктах, атакованих ХАМАС.

Наразі сторони продовжують обмінюватися повітряними ударами, але Ізраїль, ймовірно, готується до наземної операції в Секторі Гази.

Станом на вечір 9 жовтня відомо про понад 800 загиблих та більше 2600 поранених в Ізраїлі. У Газі кажуть про більш ніж 500 загиблих і близько 2300 поранених палестинців.

Також в Ізраїлі підтвердили захоплення ХАМАСом у заручники близько 150 людей.

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