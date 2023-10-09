Ізраїль уночі завдав ударів по 500 цілях у Секторі Гази

ЦАХАЛ звітує про удари по командних пунктах в Секторі Гази. ХАМАС випустив вночі нові ракети в бік Ізраїлю.

Ізраїльські сили у ніч на понеділок, 9 жовтня, завдали ударів понад 500 цілях у Секторі Гази, повідомили військові країни. "Протягом ночі винищувачі, вертольоти, літаки і артилерія Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали ударів по понад 500 цілях терористів ХАМАС і "Ісламського джихаду" в секторі Газа", - цитує заяву ЦАХАЛ AFP.

Зокрема, ЦАХАЛ повідомила про обстріл будівлі, в якій перебували члени ХАМАСу та кілька командних центрів угруповання. Окрім того, Ізраїль звітує про удар по оперативному об'єкту ХАМАСу, розташованому в мечеті в місті Джабалія, передає dpa.

Ізраїль зібрав близько 100 тисяч резервістів на півдні країни, заявив речник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус. За його словами, місія полягає в тому, щоб гарантувати, що ХАМАС більше не зможе загрожувати ізраїльтянам у воєнному плані і не зможе керувати Сектором Гази.

Центральні райони Ізраїлю потрапили під обстріл

Тим часом ХАМАС пізно ввечері неділі, 8 жовтня, обстріляв ізраїльські міста Ашдод та Ашкелон. Унаслідок прямих потраплянь по житлових будинках є поранені, пише The Times of Israel.

Сирени повітряної тривоги лунали у десятках міст у центрі Ізраїлю. Крім того, ХАМАС заявив про запуск ракети у бік найбільшого в Ізраїлі міжнародного аеропорту імені Давида Бен-Гуріона поруч із Тель-Авівом.

700 загиблих в Ізраїлі, понад 100 полонених

За словами речника ЦАХАЛу Конрікуса, близько 700 ізраїльтян загинули і понад 2100 були поранені в результаті нападів за останні два дні. "На жаль, є велика кількість важкопоранених, які можуть не вижити. Тому, на жаль, астрономічна цифра 700 загиблих ізраїльтян не залишиться такою", - додав речник.

За даними новинного сайту Ynet, щонайменше 260 тіл загиблих було знайдено на місці проведення музичного фестивалю в пустелі Негев.

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Конрікус уточнив, що зранку суботи, 7 жовтня, близько тисячі озброєних палестинців вдерлися до Ізраїлю з Сектора Гази одночасно з ракетними обстрілами. За його даними, понад 100 людей було викрадено з ізраїльських міст і вивезено до Гази. "Наші війська все ще ведуть бойові дії і полюють на останніх терористів, які досі перебувають на ізраїльській території", - сказав Конрікус, описавши ситуацію як "жахливу".

Натомість за словами представника ХАМАСу, бойовики утримують понад 100 ізраїльських заручників, серед яких є старші офіцери армії Ізраїлю. Угруповання "Палестинський ісламський джихад" повідомило про 30 полонених громадян Ізраїлю. Серед заручників можуть бути громадяни Німеччини, Франції, США, та Таїланду, повідомила влада цих країн.

У Газі кажуть про понад 400 загиблих

За даними органів охорони здоров'я Гази, в результаті ізраїльських атак у відповідь загинули 413 палестинців і майже 2300 отримали поранення.

Під час ізраїльської атаки у відповідь у Секторі Газа є влучання у школу, якою опікується Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA), і завдали їй серйозних пошкоджень, повідомляє ООН. Жертв не зафіксовано.

ООН провела екстрене засідання

У неділю Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання за зачиненими дверима щодо ситуації в Ізраїлі. Члени Радбезу не змогли домовитися про одностайне засудження нападу ХАМАСу на Ізраїль, повідомляють американські ЗМІ. На засіданні не ухвалили жодного рішення, повідомила американська телекомпанія CNN з посиланням на представників Ради Безпеки.

"Я не хочу заглиблюватися в те, що насправді обговорювалося на зустрічі, але є ціла низка країн, які засудили напади ХАМАСу", - цитує телеканал заступника посла США в ООН Роберта Вуда. Однак, очевидно, що не всі країни, сказав Вуд. США перед засіданням РБ ООН чітко дали зрозуміти, що очікують засудження дій ХАМАСу від усіх членів Ради Безпеки. "Важливо, щоб світова спільнота найрішучішим чином засудила це неспровоковане вторгнення, а також терористичні напади і дії, які відбулися і відбуваються", - сказав Вуд після засідання.

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