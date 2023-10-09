Армія Ізраїлю відновила контроль над усією територією

Сутички Ізраїля з бойовиками ХАМАСу тривають уже третій день. Ізраїль завдав нових ударів по Сектору Гази, ХАМАС атакував Ашкелон.

У Ізраїлі вже третій день продовжуються бойові дії. Армія країни повідомила про повне відновлення свого контролю в населених пунктах, які зазнали раніше нападу з боку бойовиків палестинського радикального руху ХАМАС.

"Ми повністю контролюємо ці населені пункти", - заявив у понеділок, 9 жовтня, представник ізраїльської армії Даніель Хагарі, коментуючи ситуацію на кордоні Ізраїлю із Сектором Гази. Водночас, Хагарі зазначив, що "терористи" все ще можуть перебувати в цих місцях.

Військові уточнили, що серед бойовиків на території Ізраїлю є ті, хто брав участь у нападі вранці 7 жовтня та ті, хто перетнув кордон у наступні дні. Загалом, за оцінками ізраїльської армії, з початку бойових дій убито вже сотні бойовиків, зокрема близько 500 - у Секторі Гази.

Читайте також: Зеленський критикує роль Ірану у війні в Україні та Ізраїлі

Уночі та вранці Ізраїль продовжував завдавати ударів по Сектору Гази - було атаковано понад 500 об'єктів ХАМАСу та "Ісламського джихаду", у тому числі вісім командних центрів. У той же час бойовики ХАМАСу повідомили про масовану ракетну атаку на Ашкелон - по місту було випущено близько 100 ракет. У результаті є постраждалі, зокрема восьмирічна дитина. Раніше бойовики випустили ракети у напрямку аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

Ізраїль готується до наземної операції у Газі

Армія Ізраїлю повідомила раніше цього дня про набір сотень тисяч резервістів. Імовірно, вже в найближчі дві доби Ізраїль розпочне наземну операцію в Секторі Гази.

Станом на ранок 9 жовтня відомо про понад 700 загиблих в Ізраїлі та 2382 потерпілих. У Газі кажуть про 436 загиблих і близько 2300 поранених палестинців.

Палестинські бойовики заявили, що утримують у заручниках понад 130 людей. Глава "Ісламського джихаду" Зіяд аль-Нахала повідомив, що заручники повернуться додому лише після звільнення палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць.