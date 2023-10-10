У Секторі Гази заблоковано 13 тисяч співробітників ООН

Близько 13 тисяч співробітників ООН залишаються у Cекторі Гази після того, як Ізраїль оголосив його блокаду. У сховищах ООН тут ховаються близько 137 тисяч людей. Армія Ізраїлю продовжує завдавати ударів по Сектору Гази.

Близько 13 тисяч співробітників ООН залишаються у Cекторі Гази після того, як Ізраїль оголосив його блокаду. Про це заявив у понеділок, 9 жовтня, офіційний представник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік.

Йдеться про співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР, UNRWA). Більшість із них - палестинці, близько 300 - громадяни інших країн, уточнив Дюжаррик. "Вони зосереджені на тому, щоб зробити все можливе у рамках своїх повноважень, щоб допомогти місцевому населенню", - наголосив він.

У той же день UNRWA оголосило, що понад 137 тисяч людей у Секторі Гази прийшли шукати захист в аварійні притулки ООН, які вже заповнені на 90 відсотків. В агентстві побоюються, що гуманітарна ситуація у палестинському ексклаві продовжуватиме погіршуватися.

На адресу UNRWA неодноразово висувалися звинувачення, що стосувалися, серед іншого, зв'язків з ХАМАСом та відкрито антиізраїльської діяльності. Зокрема, у 2014 році стало відомо, що палестинські терористичні організації таємно складували ракети в школах UNRWA, а у шкільних підручниках, що видаються агентством ООН, не визнається право на існування Ізраїлю. У квітні 2021 року Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав, що підручники UNRWA поширюють ненависть та ідеї насильства.

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Блокада та удари по Сектору Гази

Запровадити повну блокаду Сектору Гази, з якого на Ізраїль напали бойовики радикального руху ХАМАС, наказав у понеділок ізраїльський міністр оборони Йоав Галант. Блокада включає припинення подачі води, а також постачання палива та електрики.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість щодо блокади. Він визнав, що влада Ізраїлю обґрунтовано побоюється за безпеку своєї країни, але закликав їх діяти відповідно до міжнародного гуманітарного права. "Гуманітарна ситуація в Секторі Гази була вкрай важкою ще до початку бойових дій, - підкреслив Гутерріш. - Тепер же вона ще погіршуватиметься по експоненті".

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При цьому армія Ізраїлю завдала вже сотні ударів з моря та повітря по Сектору Гази. Пізно ввечері 9 жовтня пресслужба ЦАХАЛ повідомила про ураження низки об'єктів, що належать ХАМАСу - включаючи склад зі зброєю, командний центр бойовиків у мечеті та вхід у тунель, який використовували терористи для вторгнення до Ізраїлю. "ХАМАС навмисно впроваджує свою військову інфраструктуру у цивільні райони та святі місця у Секторі Гази", - йдеться у заяві ізраїльської армії.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Палестинський ісламістський рух ХАМАС, який у ЄС та США визнано терористичним, 7 жовтня оголосив про "воєнну операцію" проти Ізраїлю і розпочав масовану ракетну атаку. До прикордонних районів країни вторглися бойовики, які захопили понад сто заручників. Армія Ізраїлю відповіла авіаударами по цілях у Газі. В Ізраїлі загинули понад 900 людей, палестинська влада повідомляла про понад 400 жертв, кількість поранених з обох боків перевищила 5 тисяч. На операцію "Залізні мечі", оголошену у відповідь на напад ХАМАСу, до ЦАХАЛу мобілізовано вже 300 тисяч резервістів.

Крім того, 8 жовтня північні райони Ізраїлю обстріляли з території Лівану місцевим радикальним рухом "Хезболла". Ізраїльська армія у відповідь завдала ударів з артилерії. Міністр оборони Ізраїлю наказав готувати евакуацію мешканців населених пунктів, які розташовані біля кордону з Ліваном.

Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні 8 жовтня не змогла одноголосно засудити агресію руху ХАМАС проти Ізраїлю.

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