"Ми намагалися знайти укриття". Очевидці про атаку ХАМАС

Бойовики ХАМАС убили або взяли в заручники громадян 22 країн під час нападу на півдні Ізраїлю. DW поговорила зі свідками та родичами загиблих під час атаки на учасників музичного фестивалю.

МЗС та Армія оборони Ізраїлю в середу, 11 жовтня, опублікували список із 22 країн, громадян яких вбили, взяли в заручники або які зникли безвісти внаслідок нападу палестинського руху ХАМАС, визнаного терористичним у ЄС та більшості країн Заходу, та бойовиків "Ісламського джихаду" на південь Ізраїлю 7 жовтня. Кількість заручників досі офіційно не озвучено, але, за попередніми оцінками, вона перевищує 150 осіб.

DW поговорила зі свідками нападу палестинських бойовиків на учасників музичного фестивалю в кібуці Реїм, які стали першими жертвами терористів, а також із людьми, чиї близькі загинули того дня, названого в Ізраїлі "чорний шабат".

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"Там, де ми перебували, укриттів не було"

Близько 6:30 ранку, коли єврейське свято врожаю Суккот добігло кінця, тисячі учасників музичного фестивалю Nova Festival у кібуці Реїм, неподалік кордону з Сектором Гази, танцювали, зустрічаючи схід сонця, коли раптом пролунали сирени повітряної тривоги. Раз Гастер - менеджер кількох діджеїв, які мали виступити на фестивалі, в інтерв'ю DW розповів, як усе починалося. "Атака почалася з того, що сотні ракет полетіли на всі боки. Ми впали на підлогу й закрили голови, намагаючись знайти укриття. Там, де ми перебували, укриття не було, тому вже через п'ять хвилин ми були в машині. Їхали так швидко, як тільки могли, за межі майданчика, за межі фестивалю, у безпечне місце. На щастя, ми встигли вискочити за одну-дві хвилини до того, як по інших людях почали стріляти", - розповів він. За словами Гастера, вони, на щастя, рушили не в бік Тель-Авіва, і це їх врятувало. "Нам вдалося врятувати та вивезти іноземних артистів, включаючи німецьких", - пояснив він.

Учасники та гості фестивалю на кордоні з Газою стали першими жертвами бойовиків ХАМАС Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Гастер не став відповідати на запитання про те, як було організовано безпеку на фестивалі, що проходив у безпосередній близькості від Сектору Гази. "Цього я не можу сказати, тому що не брав участі в організації. Звичайно, це був повністю ліцензований захід, підтверджений урядом. На місці були і поліція, і пожежна служба, і інша охорона", - сказав він.

Коли ізраїльські війська очистили територію від бойовиків ХАМАС, на місці, де проходив фестиваль, було виявлено тіла 260 молодих людей, убитих терористами.

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"Це шок для всіх нас"

27-річна жителька Тель-Авіва Емі Сегал досі не може оговтатися від шоку. Її друг Рам Села, який працював на фестивалі, спочатку вважався зниклим безвісти. Проте 10 жовтня його родина отримала підтвердження, що його вбили під час нападу ХАМАС. "Він працював на фестивалі за тиждень до події, і коли стався теракт, він спав у тому місці, де відпочивали всі, хто там працював", - розповіла вона.

Для Сегал, за її словами, це "перша справжня війна". "Це шок для всіх нас; я не можу повірити, що це зробили люди: просто вбивали та викрадали невинних людей", - каже вона.

Закрила своїм тілом

Арон Троєн не може говорити, його переповнює невимовне почуття втрати та шок. Його сестру та її чоловіка було вбито, коли бойовики ХАМАС проникли в їхній кібуц, один із понад 20 населених пунктів на півдні Ізраїлю, які зазнали нападу. "Коли терористи прийшли в їхній кібуц і почали ходити з дому в дім, методично вбиваючи всіх, кого знаходили, мою сестру Шахар та її чоловіка Шломі було по-звірячому вбито", - розповів Троєн DW. Те, як це відбувалося, розповів дядькові 16-річний Ротем, син його сестри.

Шахар (ліворуч) та Шломі загинули під час нападу ХАМАС на Ізраїль. У подружжя залишилося четверо дітей Фото: privat

Шломі, викладача музики, вбили, коли той намагався заблокувати двері до їхньої "кімнати безпеки", яка є в більшості будинків у прикордонній зоні з Газою для захисту від ракетних та мінометних обстрілів. "Ротем пам'ятає, що мама кинула його на ліжко і закрила своїм тілом. Її було вбито, Шломі було вбито", - Троєн ледь стримує емоції. Його племінник, якого поранили в живіт, понад пів години лежав під тілом убитої матері, зображуючи мертвого. "Ми дізналися про те, що сталося, коли отримали від нього СМС-повідомлення: "Мама і тато мертві. Будь ласка, допоможіть, допоможіть!" - розповідає чоловік.

Поранений підліток ховався під ліжком кілька годин, доки його не врятували ізраїльські солдати після бою з бойовиками, які захопили кібуц. "Палестинці, звичайно, теж страждали, але немає жодного виправдання подібної ненависті, насильства та нелюдської поведінки", - упевнений Троєн.

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"Ніколи з часів Голокосту не було вбито більше євреїв за один день. Ніколи з часів мерзенних злочинів ІД (терористична організація "Ісламська держава". - Ред.) ми не були свідками такого варварства", - заявив президент Ізраїлю Іцхак Герцог, коментуючи події "чорного шабату" у відеозверненні до світової спільноти.

За даними Армії оборони Ізраїлю станом на 11 жовтня, кількість громадян Ізраїлю, які загинули внаслідок атаки терористів ХАМАС, перевищила 1200 осіб. Понад 2800 людей отримали поранення.